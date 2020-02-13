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Польский Orlen ведет переговоры о компенсации за загрязненную нефть
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РИА Новости

Польский Orlen ведет переговоры о компенсации за загрязненную нефть

13:55 13.02.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoГомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
© REUTERS / Vasily Fedosenko
ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Польский топливный концерн Orlen продолжает переговоры о компенсациях за загрязненную нефть, поступившую из России, заявил журналистам глава компании Даниель Обайтек.
"Мы выставили наши претензии и проводим переговоры с нашими партнерами в России",- сказал Обайтек.
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Он отметил, что сумма претензий "с нашей стороны определена" и не уточнил, согласна ли на эту сумму российская сторона.
В декабре Оrlen сообщил, что предъявил полную сумму претензий российским поставщикам нефти. В свою очередь в польском операторе нефтепровода "Дружба" PERN считают, что при нынешних темпах потребления загрязненную нефть удастся переработать к концу 2020 года.
В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены полностью.
Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти должна "Транснефть", однако иностранные компании, получающие российскую нефть, должны направлять свои претензии по качеству сырья грузоотправителям, то есть нефтяным компаниям из РФ, с которыми у них действуют контракты. Затем эти российские компании направляют свои претензии "Транснефти". Она зарезервировала 23 миллиарда рублей для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в "Дружбе".
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ТранснефтьПольшаБелоруссияРоссияЭкономика
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