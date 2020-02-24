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Мацуев перенес концерты в Италии из-за вспышки коронавируса
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РИА Новости

Мацуев перенес концерты в Италии из-за вспышки коронавируса

14:47 24.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНародный артист России Денис Мацуев
Народный артист России Денис Мацуев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Концерты народного артиста России Дениса Мацуева в Болонье и Риме переносятся из-за вспышки коронавируса.
"К сожалению, мои концерты в Болонье и Риме переносятся на ближайшее будущее из-за вспышки злополучного коронавируса. Мы с организаторами концертов обеспокоены ситуацией, поэтому было принято решение о том, что в феврале, как ранее планировалось, эти концерты не состоятся. Хочу ещё раз подчеркнуть, что мы их не отменяем, а переносим. О дате я обязательно сообщу отдельно", - написал он на своей странице в Facebook.
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Артист также пожелал всем заболевшим скорейшего выздоровления, а учёным – поскорее придумать лекарство.
Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались четыре человека, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 200 человек. Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
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КультураРаспространение нового коронавирусаМузыкаДенис МацуевИталия
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