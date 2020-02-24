Мацуев перенес концерты в Италии из-за вспышки коронавируса

Ученые рассказали, как защититься от коронавируса

Ученые рассказали, как защититься от коронавируса

Артист также пожелал всем заболевшим скорейшего выздоровления, а учёным – поскорее придумать лекарство.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.