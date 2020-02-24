В Италии от коронавируса умер четвертый человек

РИМ, 24 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Число жертв коронавируса в Италии возросло до четырех, сообщил асессор по вопросам здравоохранения области Ломбардия Джулио Галлера.
"У нас третья жертва в Ломбардии. Сегодня ночью умер 84-летний мужчина, который был госпитализирован в больницу города Бергамо", - заявил он в эфире телеканала Rai3.
Первой жертвой коронавируса в Италии в пятницу вечером стал 78-летний мужчина, госпитализированный под Падуей в области Венето.
По словам Галлеры, все случаи смертей объединяет пожилой возраст жертв, состояние которых усугубили другие заболевания.
Как сообщил президент Ломбардии Аттилио Фонтана, число положительных диагнозов в регионе достигло 165. Общее число зараженных в Италии достигло 205.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса