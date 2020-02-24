В Италии от коронавируса умер четвертый человек

Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в Италии

Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в Италии

РИМ, 24 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Число жертв коронавируса в Число жертв коронавируса в Италии возросло до четырех, сообщил асессор по вопросам здравоохранения области Ломбардия Джулио Галлера.

"У нас третья жертва в Ломбардии. Сегодня ночью умер 84-летний мужчина, который был госпитализирован в больницу города Бергамо", - заявил он в эфире телеканала Rai3.

Первой жертвой коронавируса в Италии в пятницу вечером стал 78-летний мужчина, госпитализированный под Падуей в области Венето.

По словам Галлеры, все случаи смертей объединяет пожилой возраст жертв, состояние которых усугубили другие заболевания.

Как сообщил президент Ломбардии Аттилио Фонтана, число положительных диагнозов в регионе достигло 165. Общее число зараженных в Италии достигло 205.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.