Гончарук пошутил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Он отметил, что выплачивать банку получившиеся с учетом процентов суммы способны только люди, связанные с криминалом.

Гончарук добавил, что одной из главных задач правительства будет снижение процентов по кредитам и ипотеке, чтобы сделать займы более доступными для граждан.