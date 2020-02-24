Гончарук пошутил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что молодые люди в стране не могут самостоятельно купить квартиру из-за слишком высоких процентных ставок. Об этом он рассказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым".
Он отметил, что выплачивать банку получившиеся с учетом процентов суммы способны только люди, связанные с криминалом.
"Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку", — сыронизировал премьер.
Гончарук добавил, что одной из главных задач правительства будет снижение процентов по кредитам и ипотеке, чтобы сделать займы более доступными для граждан.
5 февраля, 10:40Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране