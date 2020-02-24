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Гончарук пошутил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
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РИА Новости

Гончарук пошутил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

13:09 24.02.2020 (обновлено: 14:14 24.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что молодые люди в стране не могут самостоятельно купить квартиру из-за слишком высоких процентных ставок. Об этом он рассказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым".
Он отметил, что выплачивать банку получившиеся с учетом процентов суммы способны только люди, связанные с криминалом.

"Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку", — сыронизировал премьер.

Гончарук добавил, что одной из главных задач правительства будет снижение процентов по кредитам и ипотеке, чтобы сделать займы более доступными для граждан.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
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258040715
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ничего смешного, у нас в стране то же самое, ипотеку выплатить не реально!
24 февраля, 14:05
ВЖВолодя Жеглов
7002013
Премьер Украины лучше знает, как зарабатывать деньги! И честно об этом рассказал!😅
24 февраля, 13:24
Леонид Бизянихин
4150010
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