Украинский премьер призвал не вестись на провокации из-за коронавируса

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.

"Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Работа всех служб скоординирована… Наши специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования… Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации", - написал Гончарук в Telegram в понедельник.

По его словам, все эвакуированные из Китая граждане чувствуют себя хорошо, условия пребывания в санатории в Полтавской области удовлетворительные, некоторые мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных с родственниками.

Гончарук отметил, что все области готовы к возможному выявлению коронавируса, есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают процедуру оказания медицинской помощи. Он добавил, что определены больницы, которые готовы принять людей в случае вспышки заболевания.