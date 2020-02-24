Украинский премьер призвал не вестись на провокации из-за коронавируса

КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране, а также призвал граждан не вестись на провокации.
Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.
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"Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Работа всех служб скоординирована… Наши специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования… Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации", - написал Гончарук в Telegram в понедельник.
По его словам, все эвакуированные из Китая граждане чувствуют себя хорошо, условия пребывания в санатории в Полтавской области удовлетворительные, некоторые мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных с родственниками.
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Гончарук отметил, что все области готовы к возможному выявлению коронавируса, есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают процедуру оказания медицинской помощи. Он добавил, что определены больницы, которые готовы принять людей в случае вспышки заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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