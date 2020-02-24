На юге Израиля закрыли транспортное сообщение из-за обстрелов

Следы ракет в небе над Израилем. Архивное фото

Следы ракет в небе над Израилем

© AP Photo / Flash90 / David Cohen Следы ракет в небе над Израилем

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Служба тыла Служба тыла израильской армии распорядилась закрыть автомобильные и железные дороги в южных районах страны после обстрелов из Газы, остановлено железнодорожное сообщение, отменены занятия в школах и массовые мероприятия.

"После оценки ситуации израильской армией было принято решение заблокировать автотрассы, прилегающие к границе с сектором Газа", - говорится в сообщении израильских военных.

В южных районах страны, включая Сдерот и Ашкелон, по распоряжению службы тыла закрыты школы и детские сады, отменены массовые мероприятия.

Железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр Шевой остановлено.

"По рекомендации сил безопасности было принято решение временно остановить движение поездов на участке между Ашкелоном и Беэр Шевой", - говорится в сообщении на сайте израильской железнодорожной компании "Ракевет Исраэль".

В воскресенье южные районы Израиля подверглись массированному обстрелу из палестинской Газы. Сирены оповещения о возможных ракетных обстрелах звучали в приграничных с Газой населенных пунктах, в том числе в городах Ашкелоне и Сдероте. По израильской территории было выпущено более 20 ракет. Израильтяне в ответ нанесли удары по десяткам целей группировки "Исламский джихад" в Газе и на территории Сирии.

В районе Аделайя под Дамаском был атакован военный комплекс "Исламского джихада", использовавшийся, по утверждению израильских военных, для разработки и производства вооружений.

Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье военнослужащие израильской армии нанесли удар по группе палестинцев , которые пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора. В армии заявили, что эта группа уже участвовала в попытках разместить взрывчатку на границе.