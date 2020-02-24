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На юге Израиля закрыли транспортное сообщение из-за обстрелов
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РИА Новости

На юге Израиля закрыли транспортное сообщение из-за обстрелов

10:28 24.02.2020
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© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе над Израилем
Следы ракет в небе над Израилем
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе над Израилем. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Служба тыла израильской армии распорядилась закрыть автомобильные и железные дороги в южных районах страны после обстрелов из Газы, остановлено железнодорожное сообщение, отменены занятия в школах и массовые мероприятия.

"После оценки ситуации израильской армией было принято решение заблокировать автотрассы, прилегающие к границе с сектором Газа", - говорится в сообщении израильских военных.

В южных районах страны, включая Сдерот и Ашкелон, по распоряжению службы тыла закрыты школы и детские сады, отменены массовые мероприятия.
Железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр Шевой остановлено.
"По рекомендации сил безопасности было принято решение временно остановить движение поездов на участке между Ашкелоном и Беэр Шевой", - говорится в сообщении на сайте израильской железнодорожной компании "Ракевет Исраэль".
Столкновения палестинцев с израильтянами
29 января, 08:53
Палестино-израильский конфликт
В воскресенье южные районы Израиля подверглись массированному обстрелу из палестинской Газы. Сирены оповещения о возможных ракетных обстрелах звучали в приграничных с Газой населенных пунктах, в том числе в городах Ашкелоне и Сдероте. По израильской территории было выпущено более 20 ракет. Израильтяне в ответ нанесли удары по десяткам целей группировки "Исламский джихад" в Газе и на территории Сирии.
В районе Аделайя под Дамаском был атакован военный комплекс "Исламского джихада", использовавшийся, по утверждению израильских военных, для разработки и производства вооружений.
Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье военнослужащие израильской армии нанесли удар по группе палестинцев, которые пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора. В армии заявили, что эта группа уже участвовала в попытках разместить взрывчатку на границе.
Тело одного погибшего палестинца было захвачено израильскими военными при помощи бульдозера. Позже министр обороны Нафтали Беннет заявил, что поддерживает действия армии.
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Сектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
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