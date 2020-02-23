Израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа

Сирены оповещения о возможных ракетных обстрелах несколько минут назад вновь прозвучали в приграничных к Газе населенных пунктах, в том числе в городе Сдерот. За первые две волны обстрелов по Ашкелону и приграничным поселкам была выпущена 21 ракета, 13 из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". Мэрия Ашкелона отменила из-за обстрелов школьные занятия в понедельник.