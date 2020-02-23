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В Израиле заявили об обстреле палестинцами сектора Газа
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РИА Новости

В Израиле заявили об обстреле палестинцами сектора Газа

23:30 23.02.2020 (обновлено: 23:31 23.02.2020)
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкРакетный удар по сектору Газа
Ракетный удар по сектору Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Ракетный удар по сектору Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 фев - РИА Новости. Сирены оповещения о возможных ракетных обстрелах вновь звучат в приграничных к Газе населенных пунктах, в том числе в городе Сдерот, сообщили израильские военные.
"Сирены воздушной тревоги сработали в Сдероте и районах, окружающих сектор Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
За первые две волны обстрелов по Ашкелону и приграничным поселкам была выпущена 21 ракета, 13 из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". Мэрия Ашкелона отменила из-за обстрелов школьные занятия в понедельник.
Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье израильские военные нанесли удар по группе палестинцев, которые, как заявили в армии Израиля, пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора. В армии отметили, что эти же люди участвовали в попытках разместить взрывчатку на границе.
Люди на одной из улиц в секторе Газа
16 февраля, 12:21
Израиль отменил послабления для сектора Газа после запуска ракет
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Сектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
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