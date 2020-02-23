В Израиле заявили об обстреле палестинцами сектора Газа

"Сирены воздушной тревоги сработали в Сдероте и районах, окружающих сектор Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

За первые две волны обстрелов по Ашкелону и приграничным поселкам была выпущена 21 ракета, 13 из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". Мэрия Ашкелона отменила из-за обстрелов школьные занятия в понедельник.