Украинские дипломаты рассказали о помощи гражданам, оставшимся в Китае

Эвакуированные из Китая граждане Украины в аэропорту Харькова. 20 февраля 2020

Эвакуированные из Китая граждане Украины в аэропорту Харькова. 20 февраля 2020

КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Посольство Посольство Украины в КНР заявило, что оказывает всестороннюю помощь украинцам, которые остались в Китае

"Посольство оказывает всестороннюю помощь гражданам Украины, которые были включены в эвакуационные списки, но не смогли вылететь на родину в ночь на 20 февраля, в том числе по поселению, питанию, решению бытовых нужд и другое", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на понедельник из провинции Хубэй, где распространился новый тип коронавируса , эвакуировали большинство украинцев, которые дали посольству согласие на эвакуацию.

Также сообщается, что украинцы, которые находятся на территории провинции Хубэй, получают необходимую помощь от посольства Украины в КНР, а также, по просьбе посольства, от компетентных правительственных учреждений и организаций КНР по месту их проживания.

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных. Многие жители Украины негативно отреагировали на беспорядки в поселке, в том числе и президент Владимир Зеленский, который назвал инцидент "погорелым театром" и напомнил провокаторам об ответственности.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.