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2020-02-24T09:51+0300
https://ria.ru/20200224/1565133460.html
Украинские дипломаты рассказали о помощи гражданам, оставшимся в Китае
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565029457_0:130:1280:850_1036x0_80_0_0_8dc5f261ab8f73950f3cc51df634490f.jpg
РИА Новости

Украинские дипломаты рассказали о помощи гражданам, оставшимся в Китае

09:51 24.02.2020
357
© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЭвакуированные из Китая граждане Украины в аэропорту Харькова. 20 февраля 2020
Эвакуированные из Китая граждане Украины в аэропорту Харькова. 20 февраля 2020
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
Эвакуированные из Китая граждане Украины в аэропорту Харькова. 20 февраля 2020
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Посольство Украины в КНР заявило, что оказывает всестороннюю помощь украинцам, которые остались в Китае.
"Посольство оказывает всестороннюю помощь гражданам Украины, которые были включены в эвакуационные списки, но не смогли вылететь на родину в ночь на 20 февраля, в том числе по поселению, питанию, решению бытовых нужд и другое", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Прибытие российского самолета из Уханя в тюменский аэропорт
22 февраля, 08:59
Российский дипломат рассказал, как помог эвакуировать украинца из КНР
Как отмечается, по состоянию на понедельник из провинции Хубэй, где распространился новый тип коронавируса, эвакуировали большинство украинцев, которые дали посольству согласие на эвакуацию.
Также сообщается, что украинцы, которые находятся на территории провинции Хубэй, получают необходимую помощь от посольства Украины в КНР, а также, по просьбе посольства, от компетентных правительственных учреждений и организаций КНР по месту их проживания.
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
21 февраля, 11:15
Украину поразил "дикий" вирус, который может перекинуться на Россию
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных. Многие жители Украины негативно отреагировали на беспорядки в поселке, в том числе и президент Владимир Зеленский, который назвал инцидент "погорелым театром" и напомнил провокаторам об ответственности.
Жгут шины и просят не пускать: на Украине встретили сограждан из Китая
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.

Украинские правоохранители во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
1 из 12

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.

Пострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
2 из 12

Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.

Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
3 из 12

Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© AFP 2020 / Str

Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.

Автобусы, перевозящие эвакуированных из Китая, в Полтавской области
4 из 12

Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.

© AFP 2020 / Str
© REUTERS / Gleb Garanich

Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.

Эвакуированные, прибывшие из Китая, в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
5 из 12

Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.

© REUTERS / Gleb Garanich
© AFP 2020 / Str

В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины блокируют ворота медицинского учреждения, где планируется держать эвакуированных из Китая
6 из 12

В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.

© AFP 2020 / Str
© AFP 2020 / Str

Протестующие принесли шины и подожгли их.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
7 из 12

Протестующие принесли шины и подожгли их.

© AFP 2020 / Str
© AFP 2020 / Str

Начались задержания.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
8 из 12

Начались задержания.

© AFP 2020 / Str
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.

Автобусы, перевозящие эвакуированных из Китая, в Полтавской области
9 из 12

Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© AFP 2020 / Maksym Mykhailyk

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
10 из 12

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.

© AFP 2020 / Maksym Mykhailyk
© AFP 2020 / Maksym Mykhaily

Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
11 из 12

Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.

© AFP 2020 / Maksym Mykhaily
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
12 из 12

В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
1 из 12

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
2 из 12

Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
3 из 12

Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
4 из 12

Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.

© AFP 2020 / Str
5 из 12

Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.

© REUTERS / Gleb Garanich
6 из 12

В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.

© AFP 2020 / Str
7 из 12

Протестующие принесли шины и подожгли их.

© AFP 2020 / Str
8 из 12

Начались задержания.

© AFP 2020 / Str
9 из 12

Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
10 из 12

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.

© AFP 2020 / Maksym Mykhailyk
11 из 12

Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.

© AFP 2020 / Maksym Mykhaily
12 из 12

В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
030001
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