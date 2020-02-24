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В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
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РИА Новости

В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии

04:54 24.02.2020 (обновлено: 12:46 24.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина с пенсией
Мужчина с пенсией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Мужчина с пенсией. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Размер пенсии может уменьшиться, только если выяснится, что при ее назначении допустили ошибку, заявила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в интервью "Парламентской газете".
По ее словам, в таком случае размер получаемой пенсии могут изменить и в большую сторону. Для роста пенсии также существуют и другие причины, напомнила Бибикова.
"Размер пенсии может быть изменен, если к пенсии установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается. Размер пенсии может быть изменен при достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста. В этом случае размер фиксированной выплаты удваивается и, соответственно, увеличивается и размер пенсии", — пояснила сенатор.
Кроме того, добавила законодатель, с 2010 года в России действует норма, по которой неработающий пенсионер не может получать материальное обеспечение в общей сложности ниже, чем прожиточный минимум в конкретном регионе, где он зарегистрирован. Если пенсия со всеми дополнительными выплатами все же получается ниже, то к ней добавляют социальную доплату.
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Также, если человек переезжает из региона, где прожиточный минимум пенсионера составляет 12 тысяч рублей, в субъект, где прожиточный минимум 13 тысяч, то его пенсия не должна быть меньше 13 тысяч рублей, подчеркнула Бибикова.
"Но может быть и обратная ситуация — это случится в том случае, если в субъекте Федерации, куда переехал пенсионер, прожиточный минимум окажется меньше, чем в том, где он жил прежде", — заключила сенатор.
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Обсудить 55
Елена БибиковаСовет Федерации РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
В основном ваши пенсии похожи на пособие по нищете.
24 февраля, 06:18
aadreyt68
244406521
Если допустили ошибку... 10000-разве это не ошибка???
24 февраля, 05:31
aaolpsm1
190724013
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