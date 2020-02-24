В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Размер пенсии может уменьшиться, только если выяснится, что при ее назначении допустили ошибку, заявила зампред комитета Размер пенсии может уменьшиться, только если выяснится, что при ее назначении допустили ошибку, заявила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в интервью " Парламентской газете ".

По ее словам, в таком случае размер получаемой пенсии могут изменить и в большую сторону. Для роста пенсии также существуют и другие причины, напомнила Бибикова.

"Размер пенсии может быть изменен, если к пенсии установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается. Размер пенсии может быть изменен при достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста. В этом случае размер фиксированной выплаты удваивается и, соответственно, увеличивается и размер пенсии", — пояснила сенатор.

Кроме того, добавила законодатель, с 2010 года в России действует норма, по которой неработающий пенсионер не может получать материальное обеспечение в общей сложности ниже, чем прожиточный минимум в конкретном регионе, где он зарегистрирован. Если пенсия со всеми дополнительными выплатами все же получается ниже, то к ней добавляют социальную доплату.

Также, если человек переезжает из региона, где прожиточный минимум пенсионера составляет 12 тысяч рублей, в субъект, где прожиточный минимум 13 тысяч, то его пенсия не должна быть меньше 13 тысяч рублей, подчеркнула Бибикова.