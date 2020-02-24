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2020-02-24T01:24+0300
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Пригожин рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
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РИА Новости

Пригожин рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

01:24 24.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью порталу Ura.ru, что отправлял бы на Евровидение только граждан России.
Как ранее сообщил композитор Игорь Крутой, представлять Россию на "Евровидении-2020", скорее всего, будет Александр Панайотов. Он отметил, что хотел бы отправить на конкурс Тиму Белорусских. Крутой подчеркнул, что это просто его мнение, и он не хочет "влезать в эти игры".
По мнению Пригожина, Евровидение нужно тем артистам, которые еще не добились больших успехов.

"Конкурс был бы полезным для Панайотова. Он – большой артист, хороший, талантливый. Ему не хватает пиара" – рассказал продюсер.

Он признался, что не следит за конкурсом, так как считает его "телевизионной фантазией на тему музыки", которая не имеет ничего общего с современными трендами.

"Когда конкурс создавали, это была возможность доставить музыку широкой аудитории. Сегодня благодаря интернету конкурс не нужен. Уважающая себя звезда не пойдет на Евровидение", – считает Пригожин.

Накануне продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Участник от России выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.
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КультураЕвровидение-2020Тима БелорусскихМузыкаШоу-бизнесИгорь МатвиенкоАлександр ПанайотовИосиф ПригожинИгорь КрутойЕвровидениеРоттердамРоссия
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