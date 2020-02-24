Пригожин рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

"Конкурс был бы полезным для Панайотова. Он – большой артист, хороший, талантливый. Ему не хватает пиара" – рассказал продюсер.

Он признался, что не следит за конкурсом, так как считает его "телевизионной фантазией на тему музыки", которая не имеет ничего общего с современными трендами.