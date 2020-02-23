Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика". Об этом он рассказал в интервью телеканалу РЕН ТВ.
По его мнению, некоторые из тех, кто предлагает кандидатов на представление России на международном музыкальном конкурсе, занимаются "троллингом".
"Я считаю, что в этом году на Евровидение должна поехать группа "Фабрика" с песней "Мама молодая". У нас есть клип, где беременные девушки, материнство, рождение ребенка. На конкурсе с девизом "Откройся!" Россия обязана выпустить девушек и спеть о нормальных человеческих ценностях", – заявил Матвиенко.
Ранее композитор Игорь Крутой заявил, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе Евровидение, скорее всего, будет Александр Панайотов. При этом он отметил, что хотел бы отправить на конкурс Тиму Белорусских. Крутой подчеркнул, что это просто его мнение, и он не хочет "влезать в эти игры".
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.
Участник от России выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.