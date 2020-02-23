Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-23T00:56+0300
https://ria.ru/20200223/1565108660.html
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
https://cdn22.img.ria.ru/images/151498/21/1514982152_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6ec0e7ea7c5bf71ccddc3d4e5db6f6dc.jpg
РИА Новости

Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

00:56 23.02.2020
25745
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПродюсер Игорь Матвиенко на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 20 февраля 2018
Продюсер Игорь Матвиенко на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 20 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика". Об этом он рассказал в интервью телеканалу РЕН ТВ.
По его мнению, некоторые из тех, кто предлагает кандидатов на представление России на международном музыкальном конкурсе, занимаются "троллингом".

"Я считаю, что в этом году на Евровидение должна поехать группа "Фабрика" с песней "Мама молодая". У нас есть клип, где беременные девушки, материнство, рождение ребенка. На конкурсе с девизом "Откройся!" Россия обязана выпустить девушек и спеть о нормальных человеческих ценностях", – заявил Матвиенко.

Ранее композитор Игорь Крутой заявил, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе Евровидение, скорее всего, будет Александр Панайотов. При этом он отметил, что хотел бы отправить на конкурс Тиму Белорусских. Крутой подчеркнул, что это просто его мнение, и он не хочет "влезать в эти игры".
Музыкант и композитор Юрий Лоза
21 февраля, 01:20Культура
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.
Участник от России выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.
Певец Александр Панайотов
3 февраля, 14:10Культура
Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
201321044
Обсудить 7
КультураЕвровидение-2020Тима БелорусскихМузыкаШоу-бизнесИгорь МатвиенкоАлександр ПанайотовИгорь КрутойРоттердамНидерландыРоссия
Рекомендуем
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Пешеходы на Якиманской набережной в Москве
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после аномальной зимы
Московский Кремль
Синоптик рассказал, когда ждать весну в Москве
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Владимир Познер
Познер заявил о "позорном приеме" эвакуированных украинцев из Китая
Символика международного конкурса эстрадной песни Евровидение
Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали цели учений США по отражению "ядерного удара России"
Певица Валерия
Валерия ответила испугавшейся ее фотографии женщине
Техника коммунальных служб во время уборки снега в Москве
Синоптик предупредил о возвращении зимы в Москву
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
Мужчина с детской игрушкой
Эстонка сбежала в Россию от подозреваемого в педофилии мужа
Падение метеорита в Карелии
Падение метеорита в Карелии попало на видео
Медучреждение
Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Полигон для мусора с Байкала требует модернизации, сообщил Кобзев
07:36Названы города, где возьмут больше всего микрозаймов к 23 февраля
06:56Третьяковка отметит день рождения Малевича звуковым перформансом
06:35Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии
06:26Пелагея рассказала о жизни после развода с Телегиным
06:17В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса
06:15Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
05:39"Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому
05:38Мать Греты Тунберг рассказала о проблемном детстве дочери
05:26Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
05:15Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
05:03В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек
05:02Эстонка сбежала в Россию от подозреваемого в педофилии мужа
04:33Синоптик рассказал, когда ждать весну в Москве
04:28В Дании умер создатель знаменитой LEGO-фигурки человека
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек
04:12Концерт в Кремле и киномарафон представят телеканалы 23 февраля
04:07Император Японии в день 60-летия заявил о намерении служить нации
04:03Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде
03:53Подданные Катара получили возможность въезжать в Россию без виз
Лента новостейМолния