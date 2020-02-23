Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

"Я считаю, что в этом году на Евровидение должна поехать группа "Фабрика" с песней "Мама молодая". У нас есть клип, где беременные девушки, материнство, рождение ребенка. На конкурсе с девизом "Откройся!" Россия обязана выпустить девушек и спеть о нормальных человеческих ценностях", – заявил Матвиенко.