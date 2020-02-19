Игорь Крутой рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Композитор Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в Роттердам. Об этом пишет журнал " Стархит ".

Журналистка портала спросила у Крутого, кто из российских артистов мог бы представить страну на конкурсе, и привела в качестве примера Ольгу Бузову, Федука и Зиверт. В ответ на это музыкант ответил, что ему симпатичны "почти все перечисленные".

"Но если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских", — добавил Крутой.

Он подчеркнул, что это просто его мнение, и он не хочет "влезать в эти игры".

Ранее Крутой заявил, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе Евровидение, скорее всего, будет Александр Панайотов.

Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса на Евровидении в прошлом году.