Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-19T19:14+0300
https://ria.ru/20200219/1564982147.html
Игорь Крутой рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
https://cdn22.img.ria.ru/images/156395/74/1563957423_0:0:3079:1732_1036x0_80_0_0_7bcf33391c9d178d5d3b5e82f06e6216.jpg
РИА Новости

Игорь Крутой рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

19:14 19.02.2020
32380
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой
Композитор Игорь Крутой
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Композитор Игорь Крутой. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в Роттердам. Об этом пишет журнал "Стархит".
Журналистка портала спросила у Крутого, кто из российских артистов мог бы представить страну на конкурсе, и привела в качестве примера Ольгу Бузову, Федука и Зиверт. В ответ на это музыкант ответил, что ему симпатичны "почти все перечисленные".

"Но если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских", — добавил Крутой.

Он подчеркнул, что это просто его мнение, и он не хочет "влезать в эти игры".
Певец Александр Панайотов
2 февраля, 17:44Культура
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении
Ранее Крутой заявил, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе Евровидение, скорее всего, будет Александр Панайотов.
Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса на Евровидении в прошлом году.
Российский участник выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.
Международный конкурс Евровидение-2019
22 января, 18:49Культура
Эрнст рассказал, когда определится участник Евровидения от России
23361156112
Обсудить 9
КультураТима БелорусскихИгорь КрутойЕвровидениеНидерландыРоссия
Популярные комментарии
Жириновского отправьте)))
19 февраля, 19:54
Руслан Якубик
590100
Россию на евровиденье представлять не надо. С такими партнёрами лучше только один раз услышиться и заниматься своими делами. Не отвлекаясь.
19 февраля, 19:20
ffrolgohom
1200002
Рекомендуем
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Пенсионное удостоверение
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
Пассажиры московского метро в защитных масках
В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса
Пластиковые ложки и вилки
Ученые нашли смертельную угрозу в "безопасном" пластике
Телеведущий Дмитрий Шепелев
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Виды Москвы
Синоптики рассказали, сколько продлится "небывалая" погода в России
Танки ВСУ на востоке Украины
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Муфтий призвал мусульман молиться, не вызывая возмущения москвичей
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Американский рэпер Башар Барака Джексон (Pop Smoke)
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Пенсионное удостоверение
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Постпред России при ООН
Небензя: США пытаются обеспечить политическое прикрытие террористам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния