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2020-02-23T23:19+0300
https://ria.ru/20200223/1565128629.html
Эксперт рассказал о превосходстве российского "оружия будущего"
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РИА Новости

Эксперт рассказал о превосходстве российского "оружия будущего"

22:57 23.02.2020 (обновлено: 23:19 23.02.2020)
10752
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРазвертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса "Пересвет"
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Россия опережает конкурентов в разработке современного оружия, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее Владимир Путин рассказал о планах российских властей продолжить модернизацию армии и флота. Глава государства отметил, что российские Вооруженные силы уже получают образцы вооружений, которые президент назвал "оружием будущего".
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"Очевидно, речь идет о гиперзвуковых комплексах "Авангард" и "Кинжал", а лазерные — это "Пересвет". Нужно сказать, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" воздушного базирования уже находится на дежурстве. Касательно "Пересвета" — он тоже уже на дежурстве, хоть и экспериментальном", — приводит слова Кошкина Nation News.
Политолог добавил, что ведущие страны мира также ведут военные разработки, однако Россия в этом большое преуспела. По словам эксперта, отечественные разработки играют особо важную роль на на фоне попыток США милитаризировать космос.
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаВладимир ПутинРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Ну и толку? мы и без войны вымираем ужасными показателями.
23 февраля, 23:27
Старик Старый
1300015
при чем война, численность населения восстановилась и росла бы ещё, если бы не старания наших правителей, все жалкие попытки стимулировать россиян рожать не принесли должного эффекта, потому что условий не создали для нормального воспитания потомства, ни медицины ни детсадов ни школ нормальных ( я не про москву, а про россию) ничего не создано, только оружие, которое будет защищать интересы олигархов и власть имущих, а простому народу уже сейчас по барабану кто в кремле, путин или трамп, разницы нет.
23 февраля, 23:55
ttolstozad2013
1000027
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