Эксперт рассказал о превосходстве российского "оружия будущего"

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Россия опережает конкурентов в разработке современного оружия, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее Владимир Путин рассказал о планах российских властей продолжить модернизацию армии и флота. Глава государства отметил, что российские Вооруженные силы уже получают образцы вооружений, которые президент назвал "оружием будущего".
"Очевидно, речь идет о гиперзвуковых комплексах "Авангард" и "Кинжал", а лазерные — это "Пересвет". Нужно сказать, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" воздушного базирования уже находится на дежурстве. Касательно "Пересвета" — он тоже уже на дежурстве, хоть и экспериментальном", — приводит слова Кошкина Nation News.
Политолог добавил, что ведущие страны мира также ведут военные разработки, однако Россия в этом большое преуспела. По словам эксперта, отечественные разработки играют особо важную роль на на фоне попыток США милитаризировать космос.