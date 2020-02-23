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2020-02-23T19:19+0300
https://ria.ru/20200223/1565120878.html
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
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РИА Новости

Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"

16:35 23.02.2020 (обновлено: 19:19 23.02.2020)
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
Глава государства отметил, что власти планируют и дальше укреплять потенциал стратегических сил, направлять новейшее вооружение во все рода войск, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.
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Как подчеркнул президент, многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире.

"При этом по ряду перспективных образцов, а это фактически "оружие будущего", мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности", — сказал он.

По словам Путина, все эти вооружения обеспечивают безопасность России в долгосрочной перспективе.
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Владимир ПутинРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Хорошо. А жить то народ когда хорошо будет?
23 февраля, 17:00
Сергей Новиков
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С Днем защитника Отечества! Удали и здоровья, сил и отваги. Пусть все пути ведут к успеху, пусть в жизни будет мир, достаток!
23 февраля, 17:28
23 Февраля
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