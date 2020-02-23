Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Актриса Актриса Настасья Самбурская заявила, что мечтает уехать из России на полгода из-за холода.

"Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется", — написала она в инстаграме

Один из подписчиков поинтересовался, с чем связано желание артистки покинуть страну, на что Самбурская ответила "холод собачий". На вопрос поклонницы о том, куда бы она уехала, актриса заявила, что "окажется на месте, как только с ним определится".

Публикация Самбурской также вызвала недовольство у некоторых пользователей инстаграма.

"Ага, уехать и ничего не делать и ничем не заниматься, а деньги у богатенького Буратины взять, вот бы мне так жить. Я с вас балдею. Вам всем мозги нужно лечить", — написал @kas.industris

"Дядь. Денег можно впрок заработать, без Буратины. Не нервничай. Это тебе нужно лечить мозги и избавляться от стереотипа, что не все женщины живут за чей-то счет. Да и вообще ты так размылся, как будто тебе нужно было оплачивать мои свободные полгода", — парировала актриса.

"Про тебя и не знал никто", — съязвила Самбурская в ответ.