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Культура
2020-02-23T06:15+0300
https://ria.ru/20200223/1565110403.html
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
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РИА Новости

Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России

06:15 23.02.2020
13509
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская
Актриса Настасья Самбурская
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Актриса Настасья Самбурская. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Актриса Настасья Самбурская заявила, что мечтает уехать из России на полгода из-за холода.
"Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется", — написала она в инстаграме.
Один из подписчиков поинтересовался, с чем связано желание артистки покинуть страну, на что Самбурская ответила "холод собачий". На вопрос поклонницы о том, куда бы она уехала, актриса заявила, что "окажется на месте, как только с ним определится".
Публикация Самбурской также вызвала недовольство у некоторых пользователей инстаграма.
Настасья Самбурская
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"Ага, уехать и ничего не делать и ничем не заниматься, а деньги у богатенького Буратины взять, вот бы мне так жить. Я с вас балдею. Вам всем мозги нужно лечить", — написал @kas.industris.
"Дядь. Денег можно впрок заработать, без Буратины. Не нервничай. Это тебе нужно лечить мозги и избавляться от стереотипа, что не все женщины живут за чей-то счет. Да и вообще ты так размылся, как будто тебе нужно было оплачивать мои свободные полгода", — парировала актриса.
"Никто и не вспомнит", — предположила @anna.pm.makeup.
"Про тебя и не знал никто", — съязвила Самбурская в ответ.
Ранее артистку раскритиковали в Сети за слова о "российском быдле" на Бали. Самбурская заявила, что ее возмутило поведение соотечественников на острове, однако не все пользователи интернета согласились с ее высказываниями.
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202351599
Обсудить 6
КультураНастасья СамбурскаяКино и сериалыШоу-бизнесРоссия
Популярные комментарии
Ну вот кому интересно о ней??? Кто она такая??? Ее уровень - желтые газетенки, а не новостной портал России!!!😡😡😡
23 февраля, 06:27
Феликс Д.
2710003
Шансоньетка...дурочка)))
23 февраля, 06:27
Весёлый Роджер
1100002
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