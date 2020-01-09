Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-09T03:40+0300
https://ria.ru/20200109/1563199517.html
В Сети осудили Самбурскую после слов о "российском быдле"
https://cdn23.img.ria.ru/images/149713/34/1497133428_0:0:1375:774_1036x0_80_0_0_2da7e4f1193446f7c499462a82871d43.jpg
РИА Новости

В Сети осудили Самбурскую после слов о "российском быдле"

03:40 09.01.2020
39248
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пользователи инстаграма раскритиковали публикацию актрисы Настасьи Самбурской, которую возмутило поведение россиян на Бали.
"Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло, на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую рэпчину на весь пляж через блютуз-колонку!" – написала она в Instagram.
"Сиди дома у колодца", – посоветовал артистке @andrei_perov_7. Ответ Самбурской не заставил себя долго ждать. "Судя по убранству в вашей хате, вы сами так и путешествуете, максимум до колодца и в толчок на улицу", – парировала она.
"Принцесса, почему не обратилась непосредственно к нарушителям Вашего спокойного отдыха? С какой целью своим обращением всю свою аудиторию уравняла с этими ребятами? Для чего?" – задался вопросом @mikhailuviatkin.
"Потому что мне не надо, чтобы мальчики достали телефоны и просили селфи потом, или втихаря мою ж<...> целлюлитную сняли и по пабликам раскидали, как это любят делать представители русского быдла. А к аудитории обращаюсь, чтобы почитали и задумались, что надо о людях думать", – отметила Самбурская.
Актриса Настасья Самбурская в фирменном магазине HUAWEI в ТРЦ Афимолл в Москве, где началась продажа флагманских смартфонов Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro
5 января, 03:36Культура
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
"Езжайте на необитаемый остров, молодые ребята вне зависимости от национальной принадлежности часто отдыхают громко и весело. Бабульковый отдых на диких пляжах ищите",– порекомендовала @ __chikipibarum__. Настасья ответила, что согласна, если подписчица даст ей полмиллиона на отель.
"Да хоть два миллиона, надень беруши и сопи в две дырки со своими миллионами. Кому интересно твое старушечье кваканье?" – продолжила подписчица.
"Вы как раз и есть яркий представитель быдла с такими вот манерами", – заключила Самбурская.
Настасья Самбурская
8 мая 2019, 02:26Культура
Самбурская со скандалом ушла из театра
Нашлись и те комментаторы, кто встал на сторону актрисы в этом споре.
"Никто не обязан слушать твою музыку, для этого есть наушники. Почему каждый в метре друг от друга не включает свою колонку, это просто не вежливо свой вкус в музыке навязывать другим", – написала @ala_ekeh.
"Тут я согласен с госпожой Самбурской. Дело не в том, кто и сколько платил. Дело в уважении. Это общественный пляж, где отдыхают люди разных верований, вкусов и всего остального", – отметил @st.mimishka.
Актрисы Ольга Бузова, Настасья Самбурская, Екатерина Владимирова. Архивное фото
11 января 2018, 22:49
Дивы Instagram: десятка самых популярных россиянок
145511598215
Обсудить 33
ТуризмНастасья СамбурскаяШоу-бизнесБалиРоссияОбщество
Популярные комментарии
Она права на все 100%
9 января, 04:09
AMAndrey Mixas
101100032
Сказал сумбурский фиодорастос..
9 января, 05:41
Санчес-Панчес Альварес.
22102014
Рекомендуем
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Британский принц Гарри
В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
19:45Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса
19:44Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента Трампу
19:42Авиаэксперт оценил версии о крушении украинского Boeing в Тегеране
19:36Джонсон призвал к прозрачному расследованию крушения самолета в Иране
19:26Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния