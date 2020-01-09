В Сети осудили Самбурскую после слов о "российском быдле"

"Потому что мне не надо, чтобы мальчики достали телефоны и просили селфи потом, или втихаря мою ж<...> целлюлитную сняли и по пабликам раскидали, как это любят делать представители русского быдла. А к аудитории обращаюсь, чтобы почитали и задумались, что надо о людях думать", – отметила Самбурская.