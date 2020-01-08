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Туризм
2020-01-09T03:30+0300
https://ria.ru/20200108/1563188449.html
Самбурская пожаловалась на "российское быдло" на отдыхе за границей
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/88548/65/885486576_0:31:2838:1627_1036x0_80_0_0_e0771bdb347942f9b354137a9d6b382f.jpg
РИА Новости

Самбурская пожаловалась на "российское быдло" на отдыхе за границей

15:55 08.01.2020 (обновлено: 03:30 09.01.2020)
158365
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНастасья Самбурская
Настасья Самбурская
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
"Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло, на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую рэпчину на весь пляж через блютуз-колонку!" — написала она в Instagram.
Она призвала россиян с пониманием отнестись к тому, что некоторые люди приезжают на курорт отдохнуть, а не потусоваться.
Ранее коллега Самбурской по сериалу "Универ" Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за российских мужчин, поскольку они "пьют, ленятся и не любят помогать женщинам".
Актриса Настасья Самбурская в фирменном магазине HUAWEI в ТРЦ Афимолл в Москве, где началась продажа флагманских смартфонов Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro
5 января, 03:36Культура
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Обсудить 367
ТуризмНастасья СамбурскаяРоссияОбщество
Популярные комментарии
чуваки ведь тоже заплатили МНОГО денег по выражению самбурской, за отдых. просто у чуваков еще были свободные деньги и на блютус колонку 😂😂😂
8 января, 16:03
Evgeniy Domichev
1418225291
«Она призвала россиян с пониманием отнестись к тому, что некоторые люди приезжают на курорт отдохнуть, а не потусоваться.» В таком случае я призываю ее с пониманием отнестись к тому, что некоторые люди приезжают на курорт потусоваться а не отдохнуть.
8 января, 16:07
sFsupreme Fx
911602072
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