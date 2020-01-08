Самбурская пожаловалась на "российское быдло" на отдыхе за границей

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
"Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло, на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую рэпчину на весь пляж через блютуз-колонку!" — написала она в Instagram.
Она призвала россиян с пониманием отнестись к тому, что некоторые люди приезжают на курорт отдохнуть, а не потусоваться.
Ранее коллега Самбурской по сериалу "Универ" Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за российских мужчин, поскольку они "пьют, ленятся и не любят помогать женщинам".