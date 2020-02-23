Познер заявил о "позорном приеме" эвакуированных украинцев из Китая

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Журналист Владимир Познер раскритиковал поведение протестующих в поселке Новые Санжары на Украине, которые устроили беспорядки после прибытия самолета с людьми из Китая. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
На Украину 20 февраля прибыло воздушное судно с украинцами и иностранцами, которых эвакуировали из Уханя после вспышки коронавируса. Их доставили в санаторий в Новых Санжарах. Местные жители не были довольны этим решением и устроили протесты. Впоследствии они переросли в столкновения с полицией. Протестующие пытались не пропустить колонну на территорию санатория, а также забросали автобусы камнями. В результате пострадали девять стражей порядка и один гражданский.
Журналист подчеркнул, что во многих других странах такая ситуация была бы невозможна.
"Это поведение напомнило мне Средние века. Это позор. Но это и показатель состояния умов – не хотелось бы сказать, на Украине, но, как минимум, у данных украинцев", – отметил Познер.
Как позднее заявил президент Украины Владимир Зеленский, "кое-кто сознательно сеял среди людей панику". Украинский лидер обвинил в этом "известных миру вирусологов в спортивных костюмах".
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Новая коронавирусная инфекция
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Число зараженных в Китае превысило 76 тысяч человек, умерли 2442, выздоровели свыше 22 тысяч пациентов.
Для борьбы с распространением вируса правительство России ранее закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан КНР, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.