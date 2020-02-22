В СНБО рассказали о "профессиональных подстрекателях" в Новых Санжарах

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели". Его слова приводит агентство " Укринформ ".

По словам Данилова, в акции участвовали люди, "которые к Санжарам не имеют никакого отношения".

"Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекательство проводят, а потом исчезают", — пояснил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что СБУ и МВД знают, о ком идет речь.

"Титушки, мы о них немного подзабыли, сейчас есть новая теория, что это "вирусологи "в спортивной одежде", подытожил он.

На Украину 20 февраля прибыл самолет с украинцами и иностранцами, которых эвакуировали из Уханя после вспышки коронавируса. Их доставили в санаторий в Новых Санжарах. Местные жители не были довольны этим решением и устроили протесты . Впоследствии они переросли в столкновения с полицией. Протестующие пытались не пропустить колонну на территорию санатория, а также забросали автобусы камнями. В результате пострадали девять стражей порядка и один гражданский.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что "кое-кто сознательно сеял среди людей панику". При этом он подчеркнул, что речь идет "об известных миру вирусологах в спортивных костюмах".