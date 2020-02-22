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В СНБО рассказали о "профессиональных подстрекателях" в Новых Санжарах
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РИА Новости

В СНБО рассказали о "профессиональных подстрекателях" в Новых Санжарах

16:53 22.02.2020
10566
© РИА НовостиСитуация в Новых Санжарах Полтавской области
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
© РИА Новости
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели". Его слова приводит агентство "Укринформ".
По словам Данилова, в акции участвовали люди, "которые к Санжарам не имеют никакого отношения".

"Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекательство проводят, а потом исчезают", — пояснил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что СБУ и МВД знают, о ком идет речь.
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На Украину 20 февраля прибыл самолет с украинцами и иностранцами, которых эвакуировали из Уханя после вспышки коронавируса. Их доставили в санаторий в Новых Санжарах. Местные жители не были довольны этим решением и устроили протесты. Впоследствии они переросли в столкновения с полицией. Протестующие пытались не пропустить колонну на территорию санатория, а также забросали автобусы камнями. В результате пострадали девять стражей порядка и один гражданский.
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В конце прошлого года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни являлся новый коронавирус, получивший название COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаАлексей ДаниловСитуация на УкраинеСлужба безопасности УкраиныВОЗВладимир ЗеленскийКитайУкраинаВ мире
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