Российские туристы рассказали, сколько денег тратят на путешествия

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они тратят на путешествия, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование среди пяти тысяч пользователей.

Оказалось, что треть респондентов (33 процента) откладывают четверть зарплаты, чтобы позволить себе путешествовать по России или за рубеж.

28 процентов опрошенных признались, что вынуждены копить на отпуск, откладывая минимум ползарплаты каждый месяц. Более того, многие рассказали, что не умеют экономить, и тратят все сбережения исключительно на путешествия, будь то летний отдых в Крыму или на турецком побережье.

Каждому пятому (22 процентам) удается ездить в отпуск, расходуя всего 10 процентов от дохода.