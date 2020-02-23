Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-23T17:33+0300
https://ria.ru/20200223/1565079505.html
Российские туристы рассказали, сколько денег тратят на путешествия
https://cdn22.img.ria.ru/images/155987/85/1559878557_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_4db74cbc1eb3904298ef00311aeb96b1.jpg
РИА Новости

Российские туристы рассказали, сколько денег тратят на путешествия

17:33 23.02.2020
2265
© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана. Остров Кайо-Левантадо
Доминикана. Остров Кайо-Левантадо
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они тратят на путешествия, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели исследование среди пяти тысяч пользователей.
Оказалось, что треть респондентов (33 процента) откладывают четверть зарплаты, чтобы позволить себе путешествовать по России или за рубеж.
28 процентов опрошенных признались, что вынуждены копить на отпуск, откладывая минимум ползарплаты каждый месяц. Более того, многие рассказали, что не умеют экономить, и тратят все сбережения исключительно на путешествия, будь то летний отдых в Крыму или на турецком побережье.
Каждому пятому (22 процентам) удается ездить в отпуск, расходуя всего 10 процентов от дохода.
Рождественская вечеринка в Доминикане
8 января, 08:00Туризм
Как живут самые счастливые люди. Правила отдыха в Доминикане
Остальные 17 процентов туристов сказали, что тратят на поездки все заработанные деньги: одни живут с родителями и не платят за аренду квартиры и питание, другие, в основном женщины, тратят зарплату своего партнера "на жизнь", а свою — на путешествия.
Девушка на пляже Карибского моря
9 ноября 2019, 08:00Туризм
Рай на Карибах. Самые интересные места Доминиканы
2000020
ТуризмТуризмтуристыНовости - Туризм
Рекомендуем
Тегеран
Россия не планирует закрывать консульский отдел в Иране из-за вируса
Девушка позирует для фото в храме Анкор Ват, Камбоджа
В Камбодже турбизнес предлагает сделать "семь шагов" поддержки отрасли
Пляж в Кемере
Эксперт: турбизнес Турции обеспокоен обострением отношений с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео
США планируют обратиться в ООН для возобновления санкций против Ирана
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Мурманской области арестовали подростка, пытавшегося убить ребенка
Район Вест-Бэй города Доха, Катар
Подданные Катара получили возможность въезжать в Россию без виз
Президент Украины Владимир Зеленский
Комик из "Лиги смеха" возглавил администрацию района на западе Украины
Вид на башню Галата
Эксперты определили самые популярные у туристов весной авиамаршруты
Российская военная полиция в освобожденном сирийском городе Маарет-Нууман
Путин рассказал об уничтожении группировок террористов в Сирии
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
"Победа" скорректировала летнее расписание
Девушка за рулем автомобиля
В Москве личный водитель украл у шефа десять миллионов рублей
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп поздравил Сандерса с победой на праймериз в Неваде
Катарский объект по производству сжиженного природного газа компании Qatar Petroleum
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
04:40Помпео обсудил с и.о. премьера Ирака защиту дипломатов и объектов США
Лента новостейМолния