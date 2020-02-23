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2020-02-23T12:36+0300
https://ria.ru/20200223/1565065979.html
Вертолеты спешат на помощь: как работает санитарная авиация в России
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РИА Новости

Вертолеты спешат на помощь: как работает санитарная авиация в России

08:00 23.02.2020 (обновлено: 12:36 23.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВертолет Ми-8АМТ Национальной службы санитарной авиации
Вертолет Ми-8АМТ Национальной службы санитарной авиации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В последние годы в России все чаще оказывают помощь сотрудники санитарной авиации. Ярко проявили себя такие бригады в 2017 году, когда произошел теракт в санкт-петербургском метро. Пилотам тогда понадобилось всего шесть минут, чтобы добраться до пациентов в центре города. С того времени вылеты санитарной авиации становятся обыденной практикой по всей России. При этом помощь оказывается бесплатно.
Региональные пресс-службы часто сообщают об успехах развития санитарной авиации, где-то растет число вылетов бригад, а значит, спасенных жизней, где-то только закладывают вертолетную площадку и планируют закупку техники. Во всех субъектах Федерации растут и объемы финансирования этого вида медицинской помощи.
Кто больше?
Например, в Нижегородской области санитарную авиацию стали развивать в преддверии чемпионата мира по футболу, чтобы оказать экстренную помощь в случае ЧП. "Мы видим, что этот вид помощи помогает спасать жизнь в ситуациях, которые ранее казались безвыходными", — заявляет глава региона Глеб Никитин. В новосибирском Минздраве подтверждают, что благодаря вылетам санитарной авиации (полеты в регионе начались только в августе прошлого года), уже удалось снизить уровень смертности в ДТП.
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В прошлом году в Прикамье пилоты вылетали на вызовы в два раза чаще, чем в 2017-м. Власти даже заложили строительство новой вертолетной площадки. В бюджете Новгородской области увеличен объем финансирования работы санитарной авиации. Ленинградские бригады также показывают неплохие результаты: 450 пациентов было доставлено на вертолете в 2019 году, тогда как в 2018-м всего 206 человек. Но пилоты не соревнуются между собой, рост числа вылетов связан только с увеличением технических ресурсов.
Да и не смогли бы они соперничать с такими труднодоступными регионами, как, например, Ямал. На территории большей, чем Франция, проживает менее одного человека на квадратный километр. Только в прошлом году бригады поднимались в воздух 1771 раз, перевезя 5126 пациентов. Власти дополнительно закупили два мощных медицинских модуля для вертолетов санавиации.
Быстрее, выше, современнее
Масштабные работы по развитию санитарной авиации в стране начались в 2017 году, хотя первые медицинские самолеты начали летать еще в 1930-е годы. Самолет К-3 ласково называли "санитарка", его построили по заказу Российского общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Инженеры при проектировании ориентировались на мнение медиков.
С 2019 года был запущен федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящий в состав нацпроекта "Здравоохранение". В Минздраве рассказывают, что целью проекта было увеличение числа вылетов на новых оснащенных вертолетах российского производства.
"До начала реализации Минздравом России мер по поддержке и развитию санитарной авиации в России полеты выполнялись менее чем в 30% субъектов Российской Федерации, использовалась преимущественно устаревшая, неспециализированная техника. Благодаря выделению средств из федерального бюджета, а также усилиям со стороны предприятий авиационного кластера государственной корпорации "Ростех", к началу 2020 года в стране работало более 80 новых медицинских вертолетов Ми-8 и "Ансат" отечественного производства", — сообщает пресс-служба Минздрава России.
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При этом только часть денег дает государство, остальные добавляют региональные власти. Финансирование ежегодно увеличивается, так как все больше субъектов принимает участие в проекте, растут и потребности самой отрасли.
"В 2017 году (первый год реализации мер поддержки, в форме приоритетного проекта, участвовало 34 субъекта) было выделено 3,3 миллиарда рублей, в 2020 году — уже 5,4 миллиарда. Средства распределяются между субъектами Российской Федерации, которые закупают авиационные работы (полеты), выполняемые для оказания медицинской помощи у авиакомпаний, предоставляющих эти услуги", — сообщает пресс-служба Минздрава.
Таким образом, ведомство и медучреждения не отвечают за покупку, эксплуатацию, ремонт техники и обучение пилотов и инженеров. Все эти работы берут на себя частные авиакомпании, которые сотрудничают с госкомпанией "Ростех". Госкомпания создала Национальную службу санитарной авиации (НССА), которая стала единственным исполнителем работ по санитарной авиации.
"Регионы получат право заключать контракты с НССА как с единым исполнителем, их стоимость рассчитает заказчик на основании общедоступной цены летного часа", — сообщается на сайте "Ростеха".
На сайте службы отображается карта, где отмечены все доступные для санавиации вертолетные площадки в стране и медучреждения, куда доставляются пациенты. Также здесь можно в реальном времени увидеть, сколько вертолетов готово прямо сейчас выполнить рейсы. Например, сегодня дежурит 111 бортов. К концу следующего года планируется покрыть услугами санавиации всю страну.
Небесные тихоходы
Обычно пациентов доставляют на двух типах вертолетов "Ансат" и Ми-8. Первый чаще всего применяют в городских условиях, так как это легкий двухдвигательный вертолет, который может маневрировать в паутине дорог, рекламных конструкций и скопления людей. Он рассчитан на перевозки на небольшие расстояния, до 500 километров. Ми-8, оснащенный медицинским оборудованием, позволяет перевозить пациентов даже в самом тяжелом состоянии, это вертолет среднего класса с максимальной дальностью полета 1500 километров, что актуально в субъектах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и особенно регионов арктической зоны. Авиакомпании, сотрудничающие с НССА, также используют самолеты, однако на них часто тяжело добраться до пациентов в труднодоступных местах.
"В 2020 году к проекту присоединяется 21 новый субъект Российской Федерации, и к концу года полеты будут выполняться в 70 субъектах Российской Федерации, а к концу 2021 года — на всей территории страны", — сообщает пресс-служба Минздрава России.
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Пациентов чаще всего перевозят внутри региона между небольшими и крупными областными больницами, в крайнем случае в федеральные клиники. В Минздраве подчеркивают, что с пациентов не берут денег за перевозку даже из труднодоступных мест.
Родила в полете
Пилот санавиации Тимур Фаткулов летает за пациентами в отдаленные деревни и села Якутии. Иногда и со спасателями в случае стихийных бедствий. По его словам, нередко приходится помогать медикам затащить больного в кабину вертолета. Он вспоминает, что однажды перевозил сразу четырех рожениц на последнем сроке беременности: младшей было 20 лет, старшей — 56. "А у моих коллег беременная родила прямо в полете. Здесь есть традиция: если ребенок появляется на свет в воздухе, его называют в честь командира вертолета. Хорошо, что родился мальчик", — смеется летчик.
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