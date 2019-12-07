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Откровения летчиков о том, чего не знают пассажиры
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РИА Новости

Откровения летчиков о том, чего не знают пассажиры

08:00 07.12.2019 (обновлено: 08:08 07.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПилот в кабине пассажирского самолета Airbus A350 в аэропорту Шереметьево
Пилот в кабине пассажирского самолета Airbus A350 в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Мария Семенова. Почему пилоты в рейсе всегда едят разную пищу, кто управляет самолетом большую часть времени — автоматика или человек, о каких сложностях, возникающих в небе, никогда не узнают пассажиры — на эти вопросы РИА Новости ответили летчики, за плечами которых тысячи часов в воздухе. Ко Дню гражданской авиации мы записали рассказы пилотов об их непростой профессии.

"Всегда едим разное"

Работа начинается еще на земле. Хотя за состоянием самолета следят техники, обязанность экипажа — все проконтролировать.
"Перед вылетом проверяем технику: осматриваем фюзеляж, стойки шасси, в кабине включаем генераторы, смотрим, все ли работает. Капитан воздушного судна несет ответственность за все, он принимает решение, когда и как лететь. Второй пилот помогает: включает системы электроснабжения, перепроверяет, но главным остается командир. Даже на погонах у второго пилота три лычки, а у КВС — четыре", — рассказывает летчик Руслан Игнатов (имя изменено).
© Фотохост-агентство. / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство.
Перейти в фотобанк
Самолет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге
Строгая техника безопасности предполагает, что пилоты всегда едят разную пищу.
"У одного — мясо, у другого — рыба, у одного — гречка, у другого — картошка. Чтобы не было отравления. Перед рейсом мы проходим медконтроль, врач дает добро на вылет. В случае сердечного приступа у пилота — экстренная посадка. Тогда место второго пилота занимает старший бортпроводник", — делится подробностями Игнатов.
По его словам, в кабину невозможно попасть без разрешения летчиков: "По правилам техники безопасности дверь заблокирована изнутри. Когда кто-то стучится, мы видим по камере, кто хочет к нам войти".

"Сбрасываем топливо"

Пилотов готовят ко всему: "Мы проходим очень сложные психологические тесты, чтобы в любой ситуации сохранять спокойствие, не впадать в панику".
"Сначала очень долго занимаемся на авиастимуляторе — от 500 до 1000 часов с инструктором. Потом — коммерческий полет, перевозка небольших грузов на расстояние 300-500 километров. На авиастимуляторе ты знаешь, что с тобой ничего не случится, а в воздухе — нет, первый раз это психологически давило. Но на самом деле ничего сложного не было. Если бы подвела электроника, я мог бы спокойно посадить машину", — вспоминает Игнатов.
Для каждой внештатной ситуации есть четкие алгоритмы действий. "Бывает, что двигатель отказал или птичка попала, тогда мы либо вырабатываем все топливо и садимся, либо вынуждены его сливать, если ситуация очень сложная и самолет начинает крениться. Сброс происходит на высоте три-четыре километра, поэтому топливо не долетает до земли", — объясняет собеседник.
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе над Москвой

"Воробушек — не помеха"

Командир воздушного судна Антон Липченко (имя изменено) рассказывает: в полете регулярно случаются мелкие происшествия, которые не угрожают безопасности, но могли бы вызвать у пассажиров панику.

"Зачем пассажирам знать, что у меня отказала гидросистема и самолет плохо управляется? Что им это даст? В моей практике не было случаев, когда существовала реальная угроза жизни, но были столкновения с птицами и другие ситуации. Пассажиры такого боятся, но в этом нет ничего страшного. Даже отказ двигателя не критичен", — уверяет Липченко.

Он поясняет: воробьи, например, — не помеха для стальной птицы. Проблемы возможны с "дичью" покрупнее.
"Если вы едете на машине и в нее врежется воробушек, ничего не произойдет. Если врежется много воробьев, вам будет неприятно. А если стая орлов (хотя они стаями и не летают), то от вашего автомобиля мало что останется. С самолетами точно так же. Воробьи попадают в двигатели раз-два в неделю. Но серьезные инциденты, как на Гудзоне, когда с самолетом столкнулась стая уток, бывают редко, службы аэропорта работают над этим", — говорит он.
Летчик Руслан Игнатов, в свою очередь, замечает, что по-настоящему серьезную угрозу пассажиры обязательно заметят.

"Везли органы в Бергамо"

У Руслана тоже по-настоящему опасных случаев не было. Впрочем, один раз пришлось пойти на жесткую посадку. В то время летчик уже оставил пассажирские перевозки и занимался транспортировкой грузов. Однажды грузом оказались человеческие органы.
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
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Что пережили пассажиры самолета, экстренно приземлившегося в поле
"У нас был срочный вылет из Германии в Бергамо (Италия), чтобы привезти донорские органы. Сильный ливень, диспетчеры не давали добро на посадку, но более удобный аэропорт был только во Флоренции — это очень далеко. Мы рискнули и посадили самолет, правда, выкатились за полосу и помяли крыло. Но все живы и здоровы. Этот рейс не было возможности осуществить вертолетом или маленьким самолетом: частный самолет намного меньше и погодные условия не позволят ему нормально сесть. Он как пушинка, как перышко, а мы уловили направление ветра и сели, хоть и жестко", — рассказывает Игнатов.

Автоматика и человеческий фактор

Взлет и посадка проходят в ручном режиме, в остальное время задача летчиков — контролировать приборы. Если рейс длится больше десяти часов, судном по очереди управляют два экипажа.

"Каждые 20-30 минут пролетаешь радиомаяк, фиксируешь это. Каждые полчаса связываешься с диспетчером: эшелон такой-то (условная высота, рассчитанная при стандартном давлении, может не совпадать с реальной высотой судна. — Прим. ред.), высота такая-то. Кстати, когда перед вылетом просят отключить мобильные телефоны, это не прихоть. Они создают помехи для связи с диспетчером. Представьте, что вам удалось дозвониться на радио, но вы стоите рядом с магнитофоном. Появляется фон, который мешает общаться, и вас попросят: "Отойдите, пожалуйста, от приемника подальше". Здесь так же. Когда "фонит" в ушах — очень неудобно и неприятно", — подчеркивает Игнатов.

Он объясняет, почему нельзя автоматизировать взлет и посадку: "Полоса может быть с горочкой или впадиной, а автопилот это не улавливает, не исключена очень жесткая посадка вплоть до слома шасси. Плюс встречный и боковой ветер — нужно повернуть штурвал вправо или влево, чтобы самолет не съехал с полосы".
Антон Липченко уточняет, что автоматика помогает, но решения принимает человек: "Автопилот управляет самолетом, но его надо контролировать, поэтому нагрузка не меньше, чем без автоматики. Автопилот используется в самые простые моменты: набор высоты, полет на эшелоне".
© РИА Новости / Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320 в аэропорту Домодедово
Самолет Airbus-320 в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Марина Лысцева
Самолет Airbus-320 в аэропорту Домодедово

"Летчик не живет без неба"

Стандартный график пилотов — 6/1. "Но это не весь день с утра до вечера: допустим, в понедельник вылет утром, во вторник днем, в среду ночью, затем ранним утром и так далее", — перечисляет Липченко.

"Посмотреть мир удается. Ты постоянно посещаешь разные страны, оказываешься в других часовых поясах. Это очень интересно. После длинных трансатлантических перелетов у нас есть минимум трое суток на отдых, чтобы акклиматизироваться. Средний налет — 80 часов в месяц", — добавляет Руслан Игнатов.

В небе он оказался по любви — мечтал об этом с детства.
"Авиацию надо любить, а не приходить сюда ради высоких зарплат. Это лекарство от любых проблем: если сложности в личной жизни, ты не впадешь в панику, не напьешься успокоительных, а будешь просто наслаждаться работой. Летчики без неба — как птица без крыльев. Некоторые признаются: "Я здесь только ради денег". Но такие летают год-два, а потом идут по наклонной, например приходят пьяными на вылет", — говорит Руслан.

Первым делом — вертолеты

Впрочем, гражданская авиация — это не только пассажирские и транспортные самолеты, которые перевозят людей или тонны грузов. Это еще и вертолеты, соединяющие крошечные села с несколькими сотнями жителей с Большой землей.
© Фото : из личного архива Тимура ФаткуловаТимур Фаткулов
Тимур Фаткулов
© Фото : из личного архива Тимура Фаткулова
Тимур Фаткулов
Тимур Фаткулов — второй пилот Ми-8, "самого востребованного вертолета в мире", как с гордостью сообщает сам летчик. Он родился в Казани, но живет и работает в Якутии.

"У нас авиационная династия с 1943 года. Вопрос о том, кем я буду, даже не стоял. Я вырос рядом с вертодромом. У меня в роду все летали на самолетах, а я дал себе слово, что буду работать на вертолете. И исполнил детскую мечту. Якутия — самый большой регион в России, это лучшая школа для вертолетчиков, здесь летают в тундре, в тайге, в горах, над морем — на все руки мастера", — рассказывает Тимур.

Он успел полетать и на самолетах, но "вертушки" оказались ближе: "На вертолете гораздо интересней, приходится учитывать много факторов, это здорово тренирует ум". Время от времени случаются неприятности в воздухе, однако к этому все привыкли.
"Однажды у нас выключился керосиновый обогреватель, когда за бортом было минус 40. Начали запотевать стекла. Я уже молчу про бедолаг-пассажиров, которым пришлось несладко, хотя они были тепло одеты. Нам очень повезло, что до пункта назначения оставалось минут 10-15, мы прибавили скорость и "добежали". Это самый безобидный случай. А на Ямале была авария: отказ управления, вертолет совершил жесткую посадку, получил повреждения, но пассажиры и экипаж не пострадали. Вот это считается серьезным инцидентом. Вы могли видеть это в своей новостной ленте — а может быть, и нет. Про вертолеты мало пишут. Мой младший брат как-то сказал, что тоже хочет стать вертолетчиком, как я, потому что они реже падают. Я ответил ему: "Знаешь, про нас просто меньше говорят по телевизору", — улыбается Фаткулов.
© Фото : из личного архива Тимура ФаткуловаВертолет в Якутии
Вертолет в Якутии
© Фото : из личного архива Тимура Фаткулова
Вертолет в Якутии

Четыре роженицы в вертолете

Тимур не только перевозит пассажиров и грузы, но и выполняет рейсы санавиации: доставляет больных и раненых, беременных женщин в больницу из крохотных деревень и стойбищ. Вертолетчики якутских авиакомпаний также вылетают вместе с МЧС, если случается стихийное бедствие вроде паводка или лесных пожаров.
Это, возможно, единственные рейсы, где пилоты знают всех своих клиентов. Перед полетом назначают главного — "самого авторитетного пассажира", например главу поселка, который может зайти в кабину экипажа, если людей в салоне что-то беспокоит.

"Мы летаем в маленькие поселки, где живут охотники, рыболовы, оленеводы — якуты, эвены, юкагиры, а также работники местных газокомпрессорных станций и буровых площадок. Бывает, что приходится помогать медикам: если летят две женщины-фельдшера, стоять и смотреть, как они пытаются затащить в кабину больного — некрасиво", — делится подробностями Тимур.

© Фото : из личного архива Тимура ФаткуловаВид из кабины пилота вертолета
Вид из кабины пилота вертолета
© Фото : из личного архива Тимура Фаткулова
Вид из кабины пилота вертолета
Однажды из поселка он забрал сразу четырех рожениц на последнем сроке беременности: младшей было 20 лет, старшей — 56. "А у моих коллег беременная родила прямо в полете. Здесь есть традиция: если ребенок появляется на свет в воздухе, его называют в честь командира вертолета. Хорошо, что родился мальчик", — смеется летчик.
Вместимость транспортного вертолета — 22 пассажира, воздушные суда с медицинскими модулями меньше — они берут на борт два-три лежачих больных и до шести пациентов, которые могут сидеть. Экипаж состоит из трех человек: командир, второй пилот и бортмеханик. "Мы все родные, очень взаимосвязаны, друг без друга никак не обойдемся", — ставит точку Фаткулов.
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Ми-8МЧС РФЯкутияКазаньОбщество
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