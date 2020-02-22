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https://ria.ru/20200222/1565106578.html
В Москве оценили учения США по отражению российского ядерного удара
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РИА Новости

В Москве оценили учения США по отражению российского ядерного удара

21:15 22.02.2020 (обновлено: 22:02 22.02.2020)
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© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские политики назвали учения США по отражению ядерного удара провокацией и блефом.
Ранее в Пентагоне заявили, что провели учения, сценарий которых предполагал внештатную ситуацию в Европе во время войны с Россией, якобы применившей ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО. Во время мероприятий имитировалась реакция США и ответ ядерным ударом против России. В них также приняли участие конгрессмены, чтобы получить представление об "общении во время ядерного кризиса".
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Умение блефовать

Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Штаты превосходят все страны мира в умении блефовать и имитировать.
"В то время как весь мир изучает уроки Ялтинской конференции, которая проходила во имя мира и продемонстрировала умение договариваться, США имитируют войну с Россией. Совершенно очевидно, что сегодня необходима эволюция американского мышления, причем не только на российском направлении", — приводит ее слова РБК.
Сенатор подчеркнула, что только те политики, которые могут договариваться для достижения мира, будут оставаться востребованными.
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Член верхней палаты российского парламента Константин Косачев заявил РИА Новости, что учения американских войск преследуют сразу несколько целей. В первую очередь Вашингтон пытается поддерживать градус страха перед Россией в европейских государствах. Кроме того, подобные учения — это попытка сыграть мускулами, чтобы успокоить те страны НАТО, которые боятся остаться один на один с "российской угрозой".
"Ну и в-третьих, нужно готовить почву для размещения нового ядерного оружия в Европе. Чтобы люди не просто не боялись этого, как в конце 70-х, а еще и сами бы просили об этом "старшего брата". "По просьбам трудящихся", так сказать", — резюмировал политик.

"Больные люди"

Сенатор Сергей Цеков заявил, что организаторы учений повели себя как "больные люди". При этом он подчеркнул, что после перевооружения Россия может не бояться агрессии с чьей-либо стороны.
"Я удивлен, честно говоря, очень, что они такое делают, еще и заявляют об этом. Хотя, с другой стороны, судя по их нынешнему состоянию и нынешним действиям — чему тут удивляться? У них, наверное, все в ряду подобных действий", — заявил Цеков РБК.
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Сенатор Алексей Пушков отметил противоречия между заявлениями американских политиков, которые обещают не размещать ядерные ракеты в Европе, и учениями, предполагающими наличие этого типа оружия.
"Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона. Имитация удара — верный ориентир", — написал он в твиттере.
Член верхней палаты парламента Олег Морозов назвал подобные учения провокацией. Он напомнил о содержании российской военной доктрины.
"В нашей военной доктрине нет идеи применения первыми ядерного удара. Он может быть только ответным", — заявил он РИА Новости.
При этом сенатор подчеркнул, что Вашингтон пытается намекнуть на агрессивный характер действий Москвы в Европе, но это не соответствует действительности.

"Попытка пиара"

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал случившееся попыткой пиара. По его словам, организаторы учений пытались надавить на других членов НАТО, чтобы повысить взносы в Североатлантический альянс.
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"Хорошая пиар-акция для того, чтобы доить Европу, которая и так находится в состоянии стагнации", — заявил он РИА Новости.
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского также возмутили действия американских военных. Он подчеркнул, что Россия наносит удары только в сценариях Пентагона, а вот США, в свою очередь, регулярно проводят учения у российских рубежей.
"Они стоят у наших границ — внаглую. Как Наполеон, как Гитлер. Опять те же полчища, те же страны с самым страшным оружием, и отрабатывают учения — ответный удар. Ты учения проводишь, чтобы нанести удар, ответный мы сделаем", — заявил политик во время присуждения званий "Почетный кремлевец" в Московском высшем общевойсковом командном училище, трансляция велась в социальной сети "ВКонтакте".
В качестве реакции Жириновский предложил провести учения российских войск на границе США и Мексики.
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Ольга КовитидиСергей ЦековАлексей ЧепаОлег МорозовКонстантин КосачевВладимир ЖириновскийРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Оу.. блеф?)) А понятно, только в нашей РФ мультики дешевые снимают, одному такому два года исполнится скоро. Помню один мой коллега сказал: "Я вот после этого выступления (которое было с мультиком) так горжусь всем, что они проделали". Сейчас притих он, собирается уезжать "кое-куда". Когда американцы мастер-класс показали, то сразу все политики распереживались у нас. Нужно срочно снимать новый фильм про летящую ракету, а лучше чтобы ракет было в нем побольше, и названия крутые, чтобы спокойней было.))
22 февраля, 23:45
Виталий Васин
48400110
"В нашей военной доктрине нет идеи применения первыми ядерного удара. Он может быть только ответным" - это утверждение хорошо для пропагандистских методичек. Реальнольсть - иная. А американцы реалисты. Подобная доктрина (на словах) существовала и во времена СССР, но тем не менее, в весной 1968 года советская подводная лодка под командованием капраз Николая Шашкова была направлена к берегам Израиля с заданием нанести ядерный удар по государству Израиль восемью крылатыми ракетами П-6 с ядерной боеголовкой. По словам самого капитана Шашкова, это бы произошло, в "...случае, если бы американцы и израильтяне начали высадку десанта на побережье дружественной нам Сирии". Заметьте, вовсе не в ответ на ядерный удар по СССР, а просто высадка десанта в далёкой для них Сирии.
22 февраля, 23:57
yoram
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