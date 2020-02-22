В Москве оценили учения США по отражению российского ядерного удара

Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии

© AP Photo / Vadim Ghirda Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. политики назвали учения Российские политики назвали учения США по отражению ядерного удара провокацией и блефом.

Ранее в Пентагоне заявили, что провели учения, сценарий которых предполагал внештатную ситуацию в Европе во время войны с Россией, якобы применившей ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО . Во время мероприятий имитировалась реакция США и ответ ядерным ударом против России. В них также приняли участие конгрессмены, чтобы получить представление об "общении во время ядерного кризиса".

Умение блефовать

Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Штаты превосходят все страны мира в умении блефовать и имитировать.

"В то время как весь мир изучает уроки Ялтинской конференции, которая проходила во имя мира и продемонстрировала умение договариваться, США имитируют войну с Россией. Совершенно очевидно, что сегодня необходима эволюция американского мышления, причем не только на российском направлении", — приводит ее слова РБК.

Сенатор подчеркнула, что только те политики, которые могут договариваться для достижения мира, будут оставаться востребованными.

Член верхней палаты российского парламента Константин Косачев заявил РИА Новости, что учения американских войск преследуют сразу несколько целей. В первую очередь Вашингтон пытается поддерживать градус страха перед Россией в европейских государствах. Кроме того, подобные учения — это попытка сыграть мускулами, чтобы успокоить те страны НАТО, которые боятся остаться один на один с "российской угрозой".

"Ну и в-третьих, нужно готовить почву для размещения нового ядерного оружия в Европе. Чтобы люди не просто не боялись этого, как в конце 70-х, а еще и сами бы просили об этом "старшего брата". "По просьбам трудящихся", так сказать", — резюмировал политик.

"Больные люди"

Сенатор Сергей Цеков заявил, что организаторы учений повели себя как "больные люди". При этом он подчеркнул, что после перевооружения Россия может не бояться агрессии с чьей-либо стороны.

"Я удивлен, честно говоря, очень, что они такое делают, еще и заявляют об этом. Хотя, с другой стороны, судя по их нынешнему состоянию и нынешним действиям — чему тут удивляться? У них, наверное, все в ряду подобных действий", — заявил Цеков РБК.

Сенатор Алексей Пушков отметил противоречия между заявлениями американских политиков, которые обещают не размещать ядерные ракеты в Европе, и учениями, предполагающими наличие этого типа оружия.

"Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона. Имитация удара — верный ориентир", — написал он в твиттере

Член верхней палаты парламента Олег Морозов назвал подобные учения провокацией. Он напомнил о содержании российской военной доктрины.

"В нашей военной доктрине нет идеи применения первыми ядерного удара. Он может быть только ответным", — заявил он РИА Новости.

При этом сенатор подчеркнул, что Вашингтон пытается намекнуть на агрессивный характер действий Москвы в Европе, но это не соответствует действительности.

"Попытка пиара"

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал случившееся попыткой пиара. По его словам, организаторы учений пытались надавить на других членов НАТО, чтобы повысить взносы в Североатлантический альянс.

"Хорошая пиар-акция для того, чтобы доить Европу, которая и так находится в состоянии стагнации", — заявил он РИА Новости.

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского также возмутили действия американских военных. Он подчеркнул, что Россия наносит удары только в сценариях Пентагона, а вот США, в свою очередь, регулярно проводят учения у российских рубежей.

"Они стоят у наших границ — внаглую. Как Наполеон, как Гитлер. Опять те же полчища, те же страны с самым страшным оружием, и отрабатывают учения — ответный удар. Ты учения проводишь, чтобы нанести удар, ответный мы сделаем", — заявил политик во время присуждения званий "Почетный кремлевец" в Московском высшем общевойсковом командном училище, трансляция велась в социальной сети "ВКонтакте".