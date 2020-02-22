В Госдуме ответили на обвинения в адрес России из-за коронавируса

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США стоят не на последнем месте в разработке биологического оружия, когда такие разработки ведутся, всегда есть масса сторон, заинтересованных в их воплощении в жизнь, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков , комментируя обвинения России в США в дезинформации про коронавирус.

Как ранее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в госдепе США, в ведомстве считают, что в соцсетях есть множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе . Предполагается, что эта кампания продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США, пытаясь навредить имиджу Вашингтона.

"Что касается версии, которая действительно высказывается, в том числе и на экспертном уровне, относительно возможности причастности США к тому, что происходит сегодня в КНР, то не является секретом, что биологическое оружие давно разрабатывается целым рядом стран, и ...США вряд ли можно считать отстающей в этом отношении страной. Поэтому когда разработки соответствующие ведутся, есть масса заинтересованных сторон, причастных к этим разработкам с тем, чтобы свои исследования воплотить в жизнь и посмотреть, что из этого получается", - сказал Новиков РИА Новости.

Депутат заявил, что все тайное рано или поздно становится явным, и то, что сегодня звучит как предположение, может со временем подтвердиться.

"То, что касается происходящего в информационном пространстве, в социальных сетях, тут много подтекстов, потому что аккаунты есть разные, в том числе те, которые набирают себе подписчиков любой ценой и распространением информации, которая востребована, а информация о коронавирусе более чем востребована", - отметил Новиков.