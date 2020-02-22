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В Госдуме ответили на обвинения в адрес России из-за коронавируса
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РИА Новости

В Госдуме ответили на обвинения в адрес России из-за коронавируса

20:28 22.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США стоят не на последнем месте в разработке биологического оружия, когда такие разработки ведутся, всегда есть масса сторон, заинтересованных в их воплощении в жизнь, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя обвинения России в США в дезинформации про коронавирус.
Как ранее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в госдепе США, в ведомстве считают, что в соцсетях есть множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Предполагается, что эта кампания продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США, пытаясь навредить имиджу Вашингтона.
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"Что касается версии, которая действительно высказывается, в том числе и на экспертном уровне, относительно возможности причастности США к тому, что происходит сегодня в КНР, то не является секретом, что биологическое оружие давно разрабатывается целым рядом стран, и ...США вряд ли можно считать отстающей в этом отношении страной. Поэтому когда разработки соответствующие ведутся, есть масса заинтересованных сторон, причастных к этим разработкам с тем, чтобы свои исследования воплотить в жизнь и посмотреть, что из этого получается", - сказал Новиков РИА Новости.
Депутат заявил, что все тайное рано или поздно становится явным, и то, что сегодня звучит как предположение, может со временем подтвердиться.
"То, что касается происходящего в информационном пространстве, в социальных сетях, тут много подтекстов, потому что аккаунты есть разные, в том числе те, которые набирают себе подписчиков любой ценой и распространением информации, которая востребована, а информация о коронавирусе более чем востребована", - отметил Новиков.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
34101101
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Распространение нового коронавирусаДмитрий НовиковГосдума РФРоссияСШАВ мире
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