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Трамп прокомментировал слухи о поддержке Сандерса со стороны России
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РИА Новости

Трамп прокомментировал слухи о поддержке Сандерса со стороны России

19:32 22.02.2020 (обновлено: 19:33 22.02.2020)
2021
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп иронично высказался на тему сообщений в СМИ о том, что Россия якобы помогает одному из фаворитов в гонке за номинацию в президенты от Демократической партии США - Берни Сандерсу.
Газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь кандидату на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерсу на выборах президента США-2020. Сандерс в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов.
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"Будьте осторожны с Россией, Россией, Россией. Согласно коррумпированному политику Адаму "изворотливому" (англ. Shifty, созвучно с фамилией - ред.) Шиффу, они (русские - ред.) проталкивают сумасшедшего Берни Сандерса к победе. Голосуйте!" - написал Трамп в своём Twitter.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.
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