Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США

ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Кандидат на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерс в ответ на публикации о якобы заинтересованности России в его победе, заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
"Благодаря нашей небывалой сплоченности, благодаря нашему активному сбору средств, нашей повестке дня, которая учитывает потребности людей рабочего класса, мы являемся самой сильной кампанией, способной одержать победу над Дональдом Трампом, и это именно то, что мы будем делать", - говорится в заявлении Сандерса для прессы, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мое послание (президенту РФ Владимиру) Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и как президент я позабочусь об этом", - заявил Сандерс, добавив, что он "решительно против" усилий любой "иностранной державы, которая хочет вмешаться в наши выборы".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.
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