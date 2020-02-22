Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США

ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Кандидат на номинацию от Демократической партии США Кандидат на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерс в ответ на публикации о якобы заинтересованности России в его победе, заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.

"Благодаря нашей небывалой сплоченности, благодаря нашему активному сбору средств, нашей повестке дня, которая учитывает потребности людей рабочего класса, мы являемся самой сильной кампанией, способной одержать победу над Дональдом Трампом, и это именно то, что мы будем делать", - говорится в заявлении Сандерса для прессы, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Мое послание (президенту РФ Владимиру) Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и как президент я позабочусь об этом", - заявил Сандерс, добавив, что он "решительно против" усилий любой "иностранной державы, которая хочет вмешаться в наши выборы".