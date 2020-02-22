У эвакуированных из КНР украинцев взяли образцы для теста на COVID-19

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Украинские эпидемиологи собрали материал на наличие нового коронавируса у эвакуированных из Украинские эпидемиологи собрали материал на наличие нового коронавируса у эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, сообщает министерство здравоохранения страны.

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса привела к столкновениям силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истерикой, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.

"Эпидемиологи провели забор образцов у людей, находящихся в обсервации, чтобы сделать тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Все образцы будут доставлены в город Киев", - говорится в сообщении минздрава на странице в соцсети Facebook.

В ведомстве напомнили, что все находящиеся в санатории проходят медицинское обследование дважды в день. "Сейчас все люди, находящиеся в обсервации, чувствуют себя хорошо и не имеют никаких симптомов острых респираторных инфекций", - информирует ведомство.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.