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https://ria.ru/20200222/1565101394.html
У эвакуированных из КНР украинцев взяли образцы для теста на COVID-19
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РИА Новости

У эвакуированных из КНР украинцев взяли образцы для теста на COVID-19

17:27 22.02.2020
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© РИА НовостиСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© РИА Новости
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Украинские эпидемиологи собрали материал на наличие нового коронавируса у эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, сообщает министерство здравоохранения страны.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса привела к столкновениям силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истерикой, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
21 февраля, 11:15
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"Эпидемиологи провели забор образцов у людей, находящихся в обсервации, чтобы сделать тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Все образцы будут доставлены в город Киев", - говорится в сообщении минздрава на странице в соцсети Facebook.
В ведомстве напомнили, что все находящиеся в санатории проходят медицинское обследование дважды в день. "Сейчас все люди, находящиеся в обсервации, чувствуют себя хорошо и не имеют никаких симптомов острых респираторных инфекций", - информирует ведомство.
Жгут шины и просят не пускать: на Украине встретили сограждан из Китая
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.

Украинские правоохранители во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
1 из 12

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.

Пострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
2 из 12

Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.

Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
3 из 12

Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© AFP 2020 / Str

Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.

Автобусы, перевозящие эвакуированных из Китая, в Полтавской области
4 из 12

Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.

© AFP 2020 / Str
© REUTERS / Gleb Garanich

Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.

Эвакуированные, прибывшие из Китая, в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
5 из 12

Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.

© REUTERS / Gleb Garanich
© AFP 2020 / Str

В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины блокируют ворота медицинского учреждения, где планируется держать эвакуированных из Китая
6 из 12

В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.

© AFP 2020 / Str
© AFP 2020 / Str

Протестующие принесли шины и подожгли их.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
7 из 12

Протестующие принесли шины и подожгли их.

© AFP 2020 / Str
© AFP 2020 / Str

Начались задержания.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
8 из 12

Начались задержания.

© AFP 2020 / Str
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.

Автобусы, перевозящие эвакуированных из Китая, в Полтавской области
9 из 12

Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© AFP 2020 / Maksym Mykhailyk

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
10 из 12

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.

© AFP 2020 / Maksym Mykhailyk
© AFP 2020 / Maksym Mykhaily

Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
11 из 12

Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.

© AFP 2020 / Maksym Mykhaily
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
12 из 12

В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
1 из 12

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
2 из 12

Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
3 из 12

Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
4 из 12

Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.

© AFP 2020 / Str
5 из 12

Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.

© REUTERS / Gleb Garanich
6 из 12

В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.

© AFP 2020 / Str
7 из 12

Протестующие принесли шины и подожгли их.

© AFP 2020 / Str
8 из 12

Начались задержания.

© AFP 2020 / Str
9 из 12

Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
10 из 12

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.

© AFP 2020 / Maksym Mykhailyk
11 из 12

Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.

© AFP 2020 / Maksym Mykhaily
12 из 12

В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
110000
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