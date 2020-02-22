"Почти все стоит". Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава Национальной рады экономического развития Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.

По словам эксперта, проблемы с поставками уже начались. Так, он отметил, что число судов, идущих из Китая на Украину, сокращается, а с их оформлением есть проблемы из-за коронавируса.

"Уже был прецедент — судно, которое вышло из Китая уже после вспышки коронавируса и зашло в Черное море, не могли принять. Никто не понимает, куда его направить — в Херсонский порт или Одесский", — рассказал Дорошенко порталу " Обозреватель ".

Кроме того, собеседник издания напомнил о проблемах с растаможкой товаров в Одессе.

"Почти все стоит. И сейчас поставщики ищут новые каналы поставок из Китая", — сказал он.

Эксперт заявил, что логистическую цепочку между Китаем и Украиной можно выстроить через другие страны, но сейчас закрывается сообщение и с ними.

Дорошенко ожидает замену китайских товаров более дорогими аналогами из других стран. Прежде всего это касается текстиля, обуви, бытовой химии, бумаги, резины, пластмасс и каучука.

С ним согласен глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Украины Руслан Соболь . Он уверен, что сложности с ввозом китайских товаров скажутся на розничной торговле.

По мнению Соболя, место китайских товаров на украинском рынке займут турецкие и европейские, которые заметно дороже.

Дорошенко, в свою очередь, подчеркнул, что Украина может производить одежду и обувь сама, но при этом сырье использует китайское.

Он также ожидает исчезновения с украинского рынка китайских экзотических фруктов и круп: их ввозят под видом вьетнамских, индонезийских или тайских, однако поставщики просто меняют наклейки на товарах.

"Поставщики идут на такую уловку, чтобы обойти требования по санитарным нормам. Это связано и с налогами", — пояснил эксперт.

В декабре власти Китая оповестили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.