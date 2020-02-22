"Почти все стоит". Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
По словам эксперта, проблемы с поставками уже начались. Так, он отметил, что число судов, идущих из Китая на Украину, сокращается, а с их оформлением есть проблемы из-за коронавируса.
"Уже был прецедент — судно, которое вышло из Китая уже после вспышки коронавируса и зашло в Черное море, не могли принять. Никто не понимает, куда его направить — в Херсонский порт или Одесский", — рассказал Дорошенко порталу "Обозреватель".
Кроме того, собеседник издания напомнил о проблемах с растаможкой товаров в Одессе.
3 февраля, 16:49Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
"Почти все стоит. И сейчас поставщики ищут новые каналы поставок из Китая", — сказал он.
Эксперт заявил, что логистическую цепочку между Китаем и Украиной можно выстроить через другие страны, но сейчас закрывается сообщение и с ними.
Дорошенко ожидает замену китайских товаров более дорогими аналогами из других стран. Прежде всего это касается текстиля, обуви, бытовой химии, бумаги, резины, пластмасс и каучука.
С ним согласен глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Украины Руслан Соболь. Он уверен, что сложности с ввозом китайских товаров скажутся на розничной торговле.
По мнению Соболя, место китайских товаров на украинском рынке займут турецкие и европейские, которые заметно дороже.
Дорошенко, в свою очередь, подчеркнул, что Украина может производить одежду и обувь сама, но при этом сырье использует китайское.
18 января, 20:09СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Он также ожидает исчезновения с украинского рынка китайских экзотических фруктов и круп: их ввозят под видом вьетнамских, индонезийских или тайских, однако поставщики просто меняют наклейки на товарах.
"Поставщики идут на такую уловку, чтобы обойти требования по санитарным нормам. Это связано и с налогами", — пояснил эксперт.
В декабре власти Китая оповестили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
По последним данным, в Китае заразились коронавирусом более 76 тысяч человек, свыше 2300 из них умерли, около 20 тысяч уже излечились. Еще в 26 странах зафиксировали больше 1200 случаев заражения.
18 февраля, 08:00Цеха встали: украинская промышленность оказалась на грани коллапса