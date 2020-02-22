СНБО отправит в Киев образцы, собранные у эвакуированных из Китая

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.
Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.
Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.
Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.
Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.
Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.
Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.
Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.
Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.
Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.
В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.
В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.
Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.
Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.
"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.
"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.
Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.
Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.
В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.
В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.
Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.
Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.
Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.
Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.
Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.
В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.
Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.
"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.
Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.
В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.