СНБО отправит в Киев образцы, собранные у эвакуированных из Китая

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Материалы, собранные у украинцев и иностранцев в карантинном лагере в Материалы, собранные у украинцев и иностранцев в карантинном лагере в Полтавской области , в субботу отвезут в Киев для исследования на наличие вируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины СНБО ) Алексей Данилов.

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.

"Сегодня через час будем забирать в Киев образцы всех, кто здесь находится, чтобы сделать исследование", - заявил Данилов на брифинге, трансляцию вел телеканал "112.Украина".

По его словам, образцы будут отбираться у всех, кто находится на территории санатория "Новые Санжары". "Мы раз в три дня будем забирать у всех, кто здесь есть. Это как те люди, которые находятся в помещениях, так и те, которые находятся в секторе, которые обеспечивают охрану и остальные вопросы", - сказал Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что после того как китайская сторона предоставила открытый код РНК, "наши два ведущих института начали производить наши украинские тесты". "Они на сегодняшний день готовы", - отметил Данилов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.