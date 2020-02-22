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В Совфеде назвали возможную цель "антироссийских учений" США
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РИА Новости

В Совфеде назвали возможную цель "антироссийских учений" США

14:30 22.02.2020 (обновлено: 14:46 22.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Учения США, направленные против "удара" РФ по Европе готовят почву для размещения нового ядерного оружия на континенте, завил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее США провели военные учения с имитацией ядерного удара по России после использования РФ в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО.
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"Смысл здесь не только в том, чтобы в очередной раз попугать нас своим "миролюбием", о котором постоянно твердят, представляя свои учения и размещения новых вооружений и сил как "ответные", - отметил Косачев.
В данном случае, по его словам, целей несколько. "Во-первых, нужно поддерживать градус страха перед Россией на постоянно высоком уровне. Если вы проводите учения по ядерному "ответу" на атаку врага, тем самым вы внушаете людям, что такая атака вполне вероятна, и надо не договариваться и не подписывать договоры по контролю над оружием, а вооружаться", - подчеркнул сенатор.
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Во-вторых, нужно успокоить некоторые страны НАТО, которые последнее время переживают, что за них никто не заступится, если они спровоцируют конфликт с Россией, добавил политик.
"А у определённых государств другой "внешней политики" попросту и нет последние лет 40. Ну и что ж тогда - от русофобских истерик отказаться и общаться с Россией как с любым другим государством? Невозможно", - сказал Косачев.
Вдруг тогда люди поверят, что никакой российской угрозы нет. Тогда рухнут карьеры и судьбы сотен политиков и партий, подчеркнул законодатель.
"Ну и, в-третьих, нужно готовить почву для размещения нового ядерного оружия в Европе. Чтобы люди не просто не боялись этого, как в конце 70-х, а ещё и сами бы просили об этом "Старшего брата". "По просьбам трудящихся" так сказать. Так что учения в полном смысле этого слова многоцелевые", - заключил сенатор.
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Совет Федерации РФНАТОКонстантин КосачевРоссияЕвропаСШАБезопасностьВ мире
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