В Совфеде назвали возможную цель "антироссийских учений" США

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Учения США, направленные против "удара" РФ по Европе готовят почву для размещения нового ядерного оружия на континенте, завил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее США провели военные учения с имитацией ядерного удара по России после использования РФ в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО.
24 октября 2019, 05:28Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
"Смысл здесь не только в том, чтобы в очередной раз попугать нас своим "миролюбием", о котором постоянно твердят, представляя свои учения и размещения новых вооружений и сил как "ответные", - отметил Косачев.
В данном случае, по его словам, целей несколько. "Во-первых, нужно поддерживать градус страха перед Россией на постоянно высоком уровне. Если вы проводите учения по ядерному "ответу" на атаку врага, тем самым вы внушаете людям, что такая атака вполне вероятна, и надо не договариваться и не подписывать договоры по контролю над оружием, а вооружаться", - подчеркнул сенатор.
Во-вторых, нужно успокоить некоторые страны НАТО, которые последнее время переживают, что за них никто не заступится, если они спровоцируют конфликт с Россией, добавил политик.
"А у определённых государств другой "внешней политики" попросту и нет последние лет 40. Ну и что ж тогда - от русофобских истерик отказаться и общаться с Россией как с любым другим государством? Невозможно", - сказал Косачев.
Вдруг тогда люди поверят, что никакой российской угрозы нет. Тогда рухнут карьеры и судьбы сотен политиков и партий, подчеркнул законодатель.
"Ну и, в-третьих, нужно готовить почву для размещения нового ядерного оружия в Европе. Чтобы люди не просто не боялись этого, как в конце 70-х, а ещё и сами бы просили об этом "Старшего брата". "По просьбам трудящихся" так сказать. Так что учения в полном смысле этого слова многоцелевые", - заключил сенатор.
2 октября 2019, 02:17Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию