В Совфеде назвали возможную цель "антироссийских учений" США

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Учения Учения США , направленные против "удара" РФ по Европе готовят почву для размещения нового ядерного оружия на континенте, завил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Ранее США провели военные учения с имитацией ядерного удара по России после использования РФ в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО.

"Смысл здесь не только в том, чтобы в очередной раз попугать нас своим "миролюбием", о котором постоянно твердят, представляя свои учения и размещения новых вооружений и сил как "ответные", - отметил Косачев.

В данном случае, по его словам, целей несколько. "Во-первых, нужно поддерживать градус страха перед Россией на постоянно высоком уровне. Если вы проводите учения по ядерному "ответу" на атаку врага, тем самым вы внушаете людям, что такая атака вполне вероятна, и надо не договариваться и не подписывать договоры по контролю над оружием, а вооружаться", - подчеркнул сенатор.

Во-вторых, нужно успокоить некоторые страны НАТО , которые последнее время переживают, что за них никто не заступится, если они спровоцируют конфликт с Россией, добавил политик.

"А у определённых государств другой "внешней политики" попросту и нет последние лет 40. Ну и что ж тогда - от русофобских истерик отказаться и общаться с Россией как с любым другим государством? Невозможно", - сказал Косачев.

Вдруг тогда люди поверят, что никакой российской угрозы нет. Тогда рухнут карьеры и судьбы сотен политиков и партий, подчеркнул законодатель.