США провели учения на случай ядерной войны с Россией

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. США провели "небольшие" учения на случай российского ядерного удара по Европе и ответной атаки со стороны Соединенных Штатов, сообщил представитель Пентагона.

По его словам, "сценарий учений включал внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией, и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО".

Представитель Пентагона добавил, что в такой ситуации в дело вмешивается министр обороны, а затем президент, "и в конечном итоге принимается решение о том, как реагировать".

В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России". По его словам, в ходе этих учений глава Пентагона Марк Эспер получил представление о том, как Соединенные Штаты могли бы реагировать в подобной ситуации.

В учениях также приняли участие представители конгресса США, чтобы понять, как "происходит общение во время ядерного кризиса".

Ранее в пятницу представитель Пентагона заявил, что США не планируют размещать в Европе ядерные ракеты малой мощности. Он заверил, что американский "ответ на нарушение со стороны России" будет неядерным, пояснив, что речь идет о баллистических ракетах такого радиуса действия, который позволяет ДРСМД (Договор о Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).