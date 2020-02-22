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США провели учения на случай ядерной войны с Россией
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РИА Новости

США провели учения на случай ядерной войны с Россией

01:44 22.02.2020 (обновлено: 02:04 22.02.2020)
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© Фото : United States Department of EnergyОблако, образовавшееся после ядерного взрыва
Облако, образовавшееся после ядерного взрыва
© Фото : United States Department of Energy
Облако, образовавшееся после ядерного взрыва. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. США провели "небольшие" учения на случай российского ядерного удара по Европе и ответной атаки со стороны Соединенных Штатов, сообщил представитель Пентагона.
По его словам, "сценарий учений включал внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией, и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО".
Представитель Пентагона добавил, что в такой ситуации в дело вмешивается министр обороны, а затем президент, "и в конечном итоге принимается решение о том, как реагировать".
В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России". По его словам, в ходе этих учений глава Пентагона Марк Эспер получил представление о том, как Соединенные Штаты могли бы реагировать в подобной ситуации.
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В учениях также приняли участие представители конгресса США, чтобы понять, как "происходит общение во время ядерного кризиса".
Ранее в пятницу представитель Пентагона заявил, что США не планируют размещать в Европе ядерные ракеты малой мощности. Он заверил, что американский "ответ на нарушение со стороны России" будет неядерным, пояснив, что речь идет о баллистических ракетах такого радиуса действия, который позволяет ДРСМД (Договор о Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).
В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что предложил госсекретарю США Майку Помпео принять заявление о недопустимости развязывания ядерной войны. Он добавил, что в Вашингтоне скоро пообещали дать ответ, и выразил надежду на его позитивность.
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