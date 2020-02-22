В СФ предложили не участвовать в судебном процессе по иску Украины

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России не следует участвовать в судебном процессе в Гааге по иску Украины, а руководствоваться только своим собственным, национальным законодательством, заявил в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Ранее в пятницу арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, отклонив российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу. При этом трибунал не будет рассматривать претензии Украины, касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.
"С учетом того, что право оказалось в руках у стран и личностей, которые по сути являются русофобами, ожидать справедливых и правовых решений не приходится", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, эти решения "носят не юридический, а политический характер".
"Мы должны в этой ситуации очень последовательно указывать на то, что никакого арбитража за пределами РФ быть не может, мы должны руководствоваться исключительно российским законодательством", - заявил сенатор.
Цеков уверен, что данная ситуация не может быть предметом рассмотрения в Гаагском суде. "В этих обстоятельствах следует рассмотреть вопрос, нужно ли нам вообще участвовать в этом процессе", - заключил парламентарий.