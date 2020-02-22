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Пушков оценил учения США с имитацией ядерного удара по России
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РИА Новости

Пушков оценил учения США с имитацией ядерного удара по России

12:10 22.02.2020
28333
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter прокомментировал сообщение Пентагона о том, что США провели "небольшие" учения на случай ядерного удара по Европе со стороны России и ответной атаки со стороны США.
Сенатор задался вопросом, чему верить: обещаниям Соединенных Штатов не размещать свои ядерные ракеты в Европе или имитации ядерного удара по России в ходе учений. Последний пункт, как подчеркнул Пушков, предполагает наличие ракет на континенте. Верить, как считает сенатор, стоит военным планам Пентагона, а не заверениям.
"Имитация удара — верный ориентир", — подытожил Пушков.
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков
Сенатор
Представитель Пентагона заявил, что сценарий учений включал внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией, которая "решила ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО". В ходе учений была сымитирована реакция Соединенных Штатов, во время которой страна отвечала ядерным ударом против России. В учениях принимали участие и конгрессмены, чтобы получить представление об "общении во время ядерного кризиса".
Ранее представитель Пентагона заявил, что США не планируют размещать в Европе ядерные ракеты малой мощности. Он также заверил, что ответ США на "нарушения со стороны России" будет неядерным.
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Министерство обороны СШАНАТОАлексей ПушковЕвропаРоссияСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
У Трампа ,видимо, плохо с географией - он забыл ,что на западе США от России отделяет всего лишь Берингов пролив и что у России там тоже есть военные части и возможно с ядерными боеголовками. Им бы провести учения на случай войны на территории США.
22 февраля, 12:29
Tatiana Solo
8121000
Отразил какое нападение? В случае, если россия нападет с луками и арбалетами???
22 февраля, 12:43
Александр Дмитриев
234220115
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