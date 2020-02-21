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США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе
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РИА Новости

США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе

20:51 21.02.2020
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. США не планируют размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности, заявил журналистам представитель Пентагона.
"Мы не собираемся размещать новые системы (ядерных вооружений) пониженной мощности в Европе. Наш ответ на российские нарушения будет с использованием обычных видов вооружения", - сказал чиновник.
Возможность развертывания ядерных зарядов пониженной мощности закреплена в новой ядерной доктрине США, принятой при администрации президента Дональда Трампа. В настоящее время уже началось развертывание этого вида вооружений на американских подводных лодках.
В Москве заявляли, что встревожены размещением ядерных зарядов малой мощности на подлодках США, поскольку тем самым США "реально понижают ядерный порог, и что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне".
Глава Пентагона Марк Эспер объяснял, что США размещают ядерные заряды малой мощности на подлодках для того, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты с разными странами.
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Министерство обороны СШАЕвропаСШАВ мире
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