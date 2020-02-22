Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T10:23+0300
https://ria.ru/20200222/1565090284.html
Twitter приостановит действие 70 поддерживающих Блумберга аккаунтов
https://cdn25.img.ria.ru/images/136478/35/1364783571_0:0:4200:2364_1036x0_80_0_0_96b54414c75a59e2d4f6e8cf973fc020.jpg
РИА Новости

Twitter приостановит действие 70 поддерживающих Блумберга аккаунтов

10:23 22.02.2020
371
© AP Photo / Thibault CamusМайкл Блумберг
Майкл Блумберг
© AP Photo / Thibault Camus
Майкл Блумберг. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Компания Twitter приступила к приостановке действия 70 аккаунтов, публиковавших контент в поддержку экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, баллотирующегося на пост президента США, сообщает газета Los Angeles Times.
"Мы приняли принудительные меры в отношении группы аккаунтов за нарушение наших правил, направленных против манипуляции платформой и спама", - цитирует издание официального представителя Twitter. Как отмечает газета, действие некоторых аккаунтов будет приостановлено бессрочно, владельцы ряда других аккаунтов смогут восстановить к ним доступ к нему при соблюдении требований компании.
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
20 февраля, 06:22
Демократы обрушились на Блумберга в ходе дебатов
По данным издания, в рамках стратегии продвижения в социальных сетях штаб Блумберга нанял сотни временных сотрудников для распространения сообщений в поддержку миллиардера в Facebook, Twitter и Instagram. В их обязанности, помимо прочего, входит продвижение кандидатуры экс-мэра Нью-Йорка в своем личном "круге общения", пишет газета. Штаб представляет им одобренные формулировки, которые они могут публиковать в социальных сетях.
Миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Блумберг вступил в президентскую гонку на стороне демократов позже других основных кандидатов. Однако Блумберг располагает практически неограниченными финансовыми ресурсами. В отличие от других кандидатов, ориентирующихся на пожертвования, Блумберг тратит средства из собственного состояния, которое превышает 50 миллиардов долларов. По различным оценкам, Блумберг потратил на рекламу уже более 200 миллионов долларов. Ранее Блумберг заявлял, что готов пожертвовать до 1 миллиарда долларов, лишь бы Дональда Трампа не переизбрали президентом.
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Вчера, 02:35
С обвинявших Блумберга в сексизме женщин снимут обязательство молчать
782003
Обсудить 3
Дональд ТрампМайкл БлумбергСШАTwitterВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
С обвинявших Блумберга в сексизме женщин снимут обязательство молчать
Американский политический консультант Роджер Стоун
Трамп помилует Стоуна, считает американский эксперт
Полицейский в Кабуле
В ООН назвали число жертв конфликта в Афганистане за десять лет
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал слухи о поддержке Сандерса со стороны России
Автомобиль украинской полиции
Смерть мужчины в доме экс-главы МИД Украины расследуют как убийство
Логотип компании Samsung
Samsung закроет на два дня завод из-за больной коронавирусом работницы
Работа художника Бэнкси, изображенная на Марш-лейн в Бристоле
Бэнкси рассказал, почему рад тому, что вандалы испортили его работу
Нигер
В Нигере в ходе военной операции ликвидировали 120 террористов
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Стюардесса
Стюардессы и пассажиры рассказали, как сделать авиаперелет приятнее
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил обвинения США в адрес России по коронавирусу
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Полиция Казахстана
В Казахстане пять человек пострадали в перестрелке
Атомная электростанция
Во Франции отключили первый реактор старейшей АЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Лента новостейМолния