Twitter приостановит действие 70 поддерживающих Блумберга аккаунтов

"Мы приняли принудительные меры в отношении группы аккаунтов за нарушение наших правил, направленных против манипуляции платформой и спама", - цитирует издание официального представителя Twitter. Как отмечает газета, действие некоторых аккаунтов будет приостановлено бессрочно, владельцы ряда других аккаунтов смогут восстановить к ним доступ к нему при соблюдении требований компании.

По данным издания, в рамках стратегии продвижения в социальных сетях штаб Блумберга нанял сотни временных сотрудников для распространения сообщений в поддержку миллиардера в Facebook, Twitter и Instagram. В их обязанности, помимо прочего, входит продвижение кандидатуры экс-мэра Нью-Йорка в своем личном "круге общения", пишет газета. Штаб представляет им одобренные формулировки, которые они могут публиковать в социальных сетях.

Миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Блумберг вступил в президентскую гонку на стороне демократов позже других основных кандидатов. Однако Блумберг располагает практически неограниченными финансовыми ресурсами. В отличие от других кандидатов, ориентирующихся на пожертвования, Блумберг тратит средства из собственного состояния, которое превышает 50 миллиардов долларов. По различным оценкам, Блумберг потратил на рекламу уже более 200 миллионов долларов. Ранее Блумберг заявлял, что готов пожертвовать до 1 миллиарда долларов, лишь бы Дональда Трампа не переизбрали президентом.