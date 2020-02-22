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https://ria.ru/20200222/1565078911.html
Фантастические твари: где увидеть необычных животных России и мира
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РИА Новости

Фантастические твари: где увидеть необычных животных России и мира

08:00 22.02.2020 (обновлено: 08:10 22.02.2020)
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© AP Photo / Barry BatchelorМадагаскарская руконожка в зоопарке Бристоля, Великобритания
Мадагаскарская руконожка в зоопарке Бристоля, Великобритания
© AP Photo / Barry Batchelor
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Вомбат-спасатель, олень-вампир, выдра — гроза крокодилов: некоторые животные поразят любого путешественника. Многие уникальные виды — к сожалению, под угрозой исчезновения. О необычных тварях и о том, где их увидеть, — в материале РИА Новости.

Русская выхухоль

"Все о ней слышали, но почти никто не видел, — говорит Владимир Кревер, старший советник программы по биоразнообразию WWF России. — Поэтому мало кто представляет, как этот зверек выглядит".
Главная особенность выхухоли — нос в виде хобота. А еще она может съесть в сутки столько, сколько весит.
Эксперты говорят, что сейчас популяция животных, в основном живущих в бассейнах Волги и Дона, составляет всего 35 тысяч экземпляров.

Сайгак

В Калмыкии обитает сайгак — копытное из семейства антилоп с удивительным носом, похожим на два сросшихся хобота. Взрослая особь весит 40-50 килограммов и способна развивать скорость до 80 километров в час. Чем сайгаки и пользуются.
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И.

Пара сайгаков

Сергей Донской: Минприроды занесёт сайгаков в Красную книгу России
1 из 2

Пара сайгаков

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И.
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Мосеийкин В.Н.

Сайгак

Суд признал сайты об охоте на сайгаков и ирбисов запрещенными
2 из 2

Сайгак

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Мосеийкин В.Н.
1 из 2

Пара сайгаков

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И.
2 из 2

Сайгак

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Мосеийкин В.Н.
Головы самцов украшают острые, полупрозрачные, светло-желтого цвета рога. В восточной медицине они использовались для приготовления разных снадобий. Увы, отчасти из-за варварской добычи рогов животные оказались на грани уничтожения.
Увидеть сайгаков можно в заповеднике "Черные земли".

Водяной олень

Еще один представитель копытных, поражающий своим видом, — водяной олень. Его еще называют олень-вампир — для защиты от хищников у него клыки вместо рогов. Живут эти существа в Китае и Корее, но летом в фотоловушку попал один экземпляр в Приморье.
Впрочем, в России обитают свои олени-вампиры — кабарги. Есть сибирская, сахалинская, дальневосточная, арктическая разновидность. Пока они не в списке исчезающих, но могут туда угодить: животных отлавливают ради добычи мускусной железы. Так называемая струя кабарги тоже используется в народной медицине.
CC0 / Altaileopard / Самец водяного оленя в Уипснейдском зоопарке Великобритании
Самец водяного оленя в Уипснейдском зоопарке Великобритании
1 из 2
Самец водяного оленя в Уипснейдском зоопарке Великобритании
CC0 / Altaileopard /
© РИА Новости / Игорь Онучин

Кабарга в зоосаду "Приамурский" имени В. П. Сысоева в Хабаровске

Кабарга в зоосаду Приамурский имени В.П. Сысоева в Хабаровске
2 из 2

Кабарга в зоосаду "Приамурский" имени В. П. Сысоева в Хабаровске

© РИА Новости / Игорь Онучин
1 из 2
Самец водяного оленя в Уипснейдском зоопарке Великобритании
CC0 / Altaileopard /
2 из 2

Кабарга в зоосаду "Приамурский" имени В. П. Сысоева в Хабаровске

© РИА Новости / Игорь Онучин

Харза

В Приморье обитают еще и редкие для России индийские куницы — харзы, представители тропической фауны. Несмотря на теплолюбивость и яркую раскраску, снег им не помеха.
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Харза, или индийская куница
Харза, или индийская куница
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Харза, или индийская куница
Живут эти хищницы группами и вместе охотятся как на детенышей довольно крупных копытных (пятнистого оленя, изюбря, косули), так и на кабарг.
Увидеть их позволяют фотоловушки нацпарка "Земля леопарда". Содержатся харзы и в зоопарках, например в Москве, Ижевске, Челябинске, на Сахалине.

Нарвал

А в водах России живут единороги-нарвалы, единственные в своем роде. Похожи они на дельфинов, но имеют длинный рог. Это морские животные, чье название переводится с исландского как "труп кита". Встречаются исключительно в Заполярье, обычно в Северной Атлантике и акватории Северного Ледовитого океана.
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба ПАО "Газпром нефть" / Нарвал
Нарвал
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба ПАО "Газпром нефть" /
Нарвал

Утконос

Если вы собираетесь в Австралию, есть шанс встретить утконоса. Но будьте осторожны: он ядовит. На задних лапах у всех зверьков — шпоры. Только у самок они отпадают со временем, а у самцов начинают вырабатывать смертоносную жидкость в брачный период.
© AFP 2020 / Torsten Blackwood

Утконосы-близнецы, родившиеся в Сиднее

Первые в мире утконосы-близнецы, родившиеся в неволе в Сиднее
1 из 3

Утконосы-близнецы, родившиеся в Сиднее

© AFP 2020 / Torsten Blackwood
CC BY-SA 3.0 / TwoWings / Platypus, shown by a zoologist near the Barwon River, in Geelong (Victoria, Australia)

Утконос у реки Барвон

Утконос
2 из 3

Утконос у реки Барвон

CC BY-SA 3.0 / TwoWings / Platypus, shown by a zoologist near the Barwon River, in Geelong (Victoria, Australia)
© Фото : Stefan KraftУтконос
Утконос
3 из 3
Утконос
© Фото : Stefan Kraft
1 из 3

Утконосы-близнецы, родившиеся в Сиднее

© AFP 2020 / Torsten Blackwood
2 из 3

Утконос у реки Барвон

CC BY-SA 3.0 / TwoWings / Platypus, shown by a zoologist near the Barwon River, in Geelong (Victoria, Australia)
3 из 3
Утконос
© Фото : Stefan Kraft
Дикую собаку динго утконос убьет запросто, человек выживет, но будет очень больно. Это хищники, охотятся преимущественно в воде и в защечных мешочках транспортируют пищу к берегу.

Вомбат

Маленький медведь или огромный хомяк? Нет, вомбат. Тоже родом из Австралии. Эти зверьки прославились как спасатели во время недавних разрушительных пожаров. В СМИ писали, что они, мол, пускали других животных в свои жилища, которые из-за комфортной температуры внутри были относительно безопасны.
© AP Photo / Susan Montoya Bryan

Тасманийский вомбат в зоопарке Альбукерке

Тасманийский вомбат в зоопарке Альбукерке
1 из 3

Тасманийский вомбат в зоопарке Альбукерке

© AP Photo / Susan Montoya Bryan
© Фото : Pixabay/LuvCoffeeВомбат
Вомбат
2 из 3
Вомбат
© Фото : Pixabay/LuvCoffee
© Depositphotos / wrangelВомбат (Vombatus ursinus)
Вомба
3 из 3
Вомбат (Vombatus ursinus)
© Depositphotos / wrangel
1 из 3

Тасманийский вомбат в зоопарке Альбукерке

© AP Photo / Susan Montoya Bryan
2 из 3
Вомбат
© Фото : Pixabay/LuvCoffee
3 из 3
Вомбат (Vombatus ursinus)
© Depositphotos / wrangel
Впрочем, ученые развенчали миф о благородстве братьев меньших. Да, звери, ящерицы прятались в их норах, но вомбаты, вероятно, об этом не знали. Ведь их убежища — сеть разветвленных подземных ходов. Как-то обнаружилось одно с 28 входами и почти 90 метрами туннелей. А еще в норах находили черепа лис и собак. Видимо, не очень-то вомбаты любят соседей. Кстати, летом этого года два диковинных зверя могут приехать в Новосибирский зоопарк.

Бразильская выдра

© AFP 2020 / Roland WeihrauchГигантская выдра за завтраком в зоопарке в Дуйсбурге, Западная Германия
Гигантская выдра за завтраком в зоопарке в Дуйсбурге, Западная Германия
© AFP 2020 / Roland Weihrauch
Гигантская выдра за завтраком в зоопарке в Дуйсбурге, Западная Германия
В обычной выдре нет ничего особенного. А вот бразильская (или гигантская) достигает двух метров в длину вместе с хвостом и способна закусывать не очень большими аллигаторами, а ягуаров повергать в бегство. Живут хищницы семьями в Южной Америке, в бассейнах Амазонки.

Шаровидный броненосец

Еще один представитель южноамериканской фауны. От врагов он спасается двумя способами: зарывается в землю или сворачивается в шар. В последнем случае может поранить нападающего.
© AP Photo / MTI / Attila KovacsСамка шаровидного броненосца с детенышем в зоопарке Будапешта
Самка шаровидного броненосца с детенышем в зоопарке Будапешта
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Самка шаровидного броненосца с детенышем в зоопарке Будапешта
© AP Photo / MTI / Attila Kovacs
CC BY-SA 2.0 / pelican / Ueno zoo, Tokyo, JapanШаровидный броненосец
Шаровидный броненосец
2 из 2
Шаровидный броненосец
CC BY-SA 2.0 / pelican / Ueno zoo, Tokyo, Japan
1 из 2
Самка шаровидного броненосца с детенышем в зоопарке Будапешта
© AP Photo / MTI / Attila Kovacs
2 из 2
Шаровидный броненосец
CC BY-SA 2.0 / pelican / Ueno zoo, Tokyo, Japan
"Если хищник попытается просунуть лапу или нос в щель шара, то броненосец сомкнет щитки сильнее и прищемит неприятеля", — поясняют в пресс-службе Новосибирского зоопарка, где недавно появились такие животные.

Звездонос

В Северной Америке обитает звездонос (или звездорыл), родственник выхухоли, оба из семейства кротовых. Но куда нашему землерою с хоботом до рыла этого товарища. Его мордочку отличают кожные наросты, которыми звездонос осязает действительность. При взгляде на него можно подумать, что зверь ест маленького осьминога.
CC BY 2.0 / gordonramsaysubmissions / star-nosed-mole-1Звездонос
Звездонос
CC BY 2.0 / gordonramsaysubmissions / star-nosed-mole-1
Звездонос

Трубкозуб

Одно из самых экзотических животных на Земле — африканский трубкозуб. Живет, соответственно, в Африке, ест муравьев и термитов, копает землю. Внешне напоминает поросенка с очень вытянутой мордой, заячьими ушами и странными лапами. В России содержится в Московском и Екатеринбургском зоопарках.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Детеныши трубкозуба, родившиеся в Екатеринбургском зоопарке

Детеныши трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
1 из 3

Детеныши трубкозуба, родившиеся в Екатеринбургском зоопарке

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Самка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке

Самка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш в Екатеринбургском зоопарке
2 из 3

Самка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке

Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
3 из 3

Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 3

Детеныши трубкозуба, родившиеся в Екатеринбургском зоопарке

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 3

Самка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 3

Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

Ай-ай, или Мадагаскарская руконожка

Маленький лемур с очень длинными и тонкими пальцами (средний самый тонкий и лысый — им зверь добывает личинок из земли и коры). Еще у него большие уши и длинный хвост.
CC BY 2.0 / Frank.Vassen / Aye-aye (Daubentonia madagascariensis), Tsimbazaza Zoo, Madagascar

Мадагаскарская руконожка, или Ай-ай

Мадагаскарская руконожка
1 из 2

Мадагаскарская руконожка, или Ай-ай

CC BY 2.0 / Frank.Vassen / Aye-aye (Daubentonia madagascariensis), Tsimbazaza Zoo, Madagascar
© AP Photo / Barry BatchelorМадагаскарская руконожка в зоопарке Бристоля, Великобритания
Мадагаскарская руконожка в зоопарке Бристоля, Великобритания
2 из 2
Мадагаскарская руконожка в зоопарке Бристоля, Великобритания
© AP Photo / Barry Batchelor
1 из 2

Мадагаскарская руконожка, или Ай-ай

CC BY 2.0 / Frank.Vassen / Aye-aye (Daubentonia madagascariensis), Tsimbazaza Zoo, Madagascar
2 из 2
Мадагаскарская руконожка в зоопарке Бристоля, Великобритания
© AP Photo / Barry Batchelor
Вес зверька — около трех килограммов. Обитает в тропических лесах на острове Мадагаскар. Этот вид ученые открыли в 1780 году и долго не могли понять, кто перед ними: сначала думали — грызуны, оказалось — лемуры.

Фосса

Обитает только на Мадагаскаре. Эти хищники похожи на зверей из семейства кошачьих, но на самом деле это виверры.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФосса в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево
Фосса в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Фосса в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево
В холке достигают 80 сантиметров, весят до 12 килограмм. Охотятся на животных, птиц, рептилий, амфибий и насекомых. Хорошо лазают по деревьям, так что вполне способны лакомиться лемурами.

Черный ринопитек

Как бы накачанные гиалуроновой кислотой губы у некоторых — яркий макияж. Так выглядит мартышка черный ринопитек.
CC BY-SA 2.0 / Rod Waddington / Black Snub-nosed MonkeyЧерный ринопитек
Черный ринопитек
CC BY-SA 2.0 / Rod Waddington / Black Snub-nosed Monkey
Черный ринопитек
Обитают в континентальном Китае и находятся под угрозой исчезновения. Могут жить высоко в горах в разреженной атмосфере.
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