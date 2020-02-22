Фантастические твари: где увидеть необычных животных России и мира

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Вомбат-спасатель, олень-вампир, выдра — гроза крокодилов: некоторые животные поразят любого путешественника. Многие уникальные виды — к сожалению, под угрозой исчезновения. О необычных тварях и о том, где их увидеть, — в материале РИА Новости.

Русская выхухоль

"Все о ней слышали, но почти никто не видел, — говорит Владимир Кревер, старший советник программы по биоразнообразию WWF России. — Поэтому мало кто представляет, как этот зверек выглядит".

Главная особенность выхухоли — нос в виде хобота. А еще она может съесть в сутки столько, сколько весит.

Эксперты говорят, что сейчас популяция животных, в основном живущих в бассейнах Волги и Дона, составляет всего 35 тысяч экземпляров.

Сайгак

В Калмыкии обитает сайгак — копытное из семейства антилоп с удивительным носом, похожим на два сросшихся хобота. Взрослая особь весит 40-50 килограммов и способна развивать скорость до 80 километров в час. Чем сайгаки и пользуются.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И. Пара сайгаков 1 из 2 Пара сайгаков © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И. © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Мосеийкин В.Н. Сайгак 2 из 2 Сайгак © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Мосеийкин В.Н. 1 из 2 Пара сайгаков © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И. 2 из 2 Сайгак © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Мосеийкин В.Н.

Головы самцов украшают острые, полупрозрачные, светло-желтого цвета рога. В восточной медицине они использовались для приготовления разных снадобий. Увы, отчасти из-за варварской добычи рогов животные оказались на грани уничтожения.

Увидеть сайгаков можно в заповеднике "Черные земли".

Водяной олень

Еще один представитель копытных, поражающий своим видом, — водяной олень. Его еще называют олень-вампир — для защиты от хищников у него клыки вместо рогов. Живут эти существа в Китае и Корее, но летом в фотоловушку попал один экземпляр в Приморье.

Впрочем, в России обитают свои олени-вампиры — кабарги. Есть сибирская, сахалинская, дальневосточная, арктическая разновидность. Пока они не в списке исчезающих, но могут туда угодить: животных отлавливают ради добычи мускусной железы. Так называемая струя кабарги тоже используется в народной медицине.

Харза

В Приморье обитают еще и редкие для России индийские куницы — харзы, представители тропической фауны. Несмотря на теплолюбивость и яркую раскраску, снег им не помеха.

Живут эти хищницы группами и вместе охотятся как на детенышей довольно крупных копытных (пятнистого оленя, изюбря, косули), так и на кабарг.

Увидеть их позволяют фотоловушки нацпарка "Земля леопарда". Содержатся харзы и в зоопарках, например в Москве, Ижевске, Челябинске, на Сахалине.

Нарвал

А в водах России живут единороги-нарвалы, единственные в своем роде. Похожи они на дельфинов, но имеют длинный рог. Это морские животные, чье название переводится с исландского как "труп кита". Встречаются исключительно в Заполярье, обычно в Северной Атлантике и акватории Северного Ледовитого океана.

Утконос

Если вы собираетесь в Австралию, есть шанс встретить утконоса. Но будьте осторожны: он ядовит. На задних лапах у всех зверьков — шпоры. Только у самок они отпадают со временем, а у самцов начинают вырабатывать смертоносную жидкость в брачный период.

Дикую собаку динго утконос убьет запросто, человек выживет, но будет очень больно. Это хищники, охотятся преимущественно в воде и в защечных мешочках транспортируют пищу к берегу.

Вомбат

Маленький медведь или огромный хомяк? Нет, вомбат. Тоже родом из Австралии. Эти зверьки прославились как спасатели во время недавних разрушительных пожаров. В СМИ писали, что они, мол, пускали других животных в свои жилища, которые из-за комфортной температуры внутри были относительно безопасны.

Впрочем, ученые развенчали миф о благородстве братьев меньших. Да, звери, ящерицы прятались в их норах, но вомбаты, вероятно, об этом не знали. Ведь их убежища — сеть разветвленных подземных ходов. Как-то обнаружилось одно с 28 входами и почти 90 метрами туннелей. А еще в норах находили черепа лис и собак. Видимо, не очень-то вомбаты любят соседей. Кстати, летом этого года два диковинных зверя могут приехать в Новосибирский зоопарк.

Бразильская выдра

© AFP 2020 / Roland Weihrauch Гигантская выдра за завтраком в зоопарке в Дуйсбурге, Западная Германия © AFP 2020 / Roland Weihrauch Гигантская выдра за завтраком в зоопарке в Дуйсбурге, Западная Германия

В обычной выдре нет ничего особенного. А вот бразильская (или гигантская) достигает двух метров в длину вместе с хвостом и способна закусывать не очень большими аллигаторами, а ягуаров повергать в бегство. Живут хищницы семьями в Южной Америке, в бассейнах Амазонки.

Шаровидный броненосец

Еще один представитель южноамериканской фауны. От врагов он спасается двумя способами: зарывается в землю или сворачивается в шар. В последнем случае может поранить нападающего.

"Если хищник попытается просунуть лапу или нос в щель шара, то броненосец сомкнет щитки сильнее и прищемит неприятеля", — поясняют в пресс-службе Новосибирского зоопарка, где недавно появились такие животные.

Звездонос

В Северной Америке обитает звездонос (или звездорыл), родственник выхухоли, оба из семейства кротовых. Но куда нашему землерою с хоботом до рыла этого товарища. Его мордочку отличают кожные наросты, которыми звездонос осязает действительность. При взгляде на него можно подумать, что зверь ест маленького осьминога.

Трубкозуб

Одно из самых экзотических животных на Земле — африканский трубкозуб. Живет, соответственно, в Африке, ест муравьев и термитов, копает землю. Внешне напоминает поросенка с очень вытянутой мордой, заячьими ушами и странными лапами. В России содержится в Московском и Екатеринбургском зоопарках.

Ай-ай, или Мадагаскарская руконожка

Маленький лемур с очень длинными и тонкими пальцами (средний самый тонкий и лысый — им зверь добывает личинок из земли и коры). Еще у него большие уши и длинный хвост.

Вес зверька — около трех килограммов. Обитает в тропических лесах на острове Мадагаскар. Этот вид ученые открыли в 1780 году и долго не могли понять, кто перед ними: сначала думали — грызуны, оказалось — лемуры.

Фосса

Обитает только на Мадагаскаре. Эти хищники похожи на зверей из семейства кошачьих, но на самом деле это виверры.

В холке достигают 80 сантиметров, весят до 12 килограмм. Охотятся на животных, птиц, рептилий, амфибий и насекомых. Хорошо лазают по деревьям, так что вполне способны лакомиться лемурами.

Черный ринопитек

Как бы накачанные гиалуроновой кислотой губы у некоторых — яркий макияж. Так выглядит мартышка черный ринопитек.