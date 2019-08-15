В Приморье обнаружили клыкастого оленя

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Новый для фауны России вид – водяной олень – впервые зафиксирован в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение.

"На южном участке национального парка "Земля леопарда" (Хасанский район Приморского края) фотоловушки зарегистрировали водяного оленя (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР. Если общий список фауны млекопитающих России включал 326 видов, то водяной олень войдет 327-м видом и 8-м видом в семействе Cervidae. Обнаружение ранее не встречавшихся в нашей стране копытных стало первым подобным событием в XXI веке", - говорится в сообщении

Заместитель директора по науке ФГБУ "Земля леопарда" Юрий Дарман отмечает, что видел такого оленя в 1996 году на устье реки Хан у Сеула. Животное похоже на косулю, но вместо рогов у самцов длинные клыки, как у кабарги.

Ученые побывали в китайской провинции Цзилинь и подтвердили предположение о естественном расселении этого вида на север за пределы исторического ареала. Замдиректора Хуньчуньского заповедника Гао Дабин показал фотографии этих оленей, сбитых машинами после перехода через реку Туманная из КНДР в КНР. Китайские ученые считали водяного оленя кабаргой. Осмотр погибших животных подтвердил, что это водяные олени.

Специалисты полагают, что этот вид уже стал постоянным обитателем низовьев реки Туманная на стыке границ Северной Кореи, Китая и России. По данным российских пограничников, они отмечали этого оленя, которого также называли кабаргой, на юге Хасанского района с 2015 года.

Теперь ученые изучат распространение вида и его места обитания, численность и взаимоотношения с косулей и пятнистым оленем, а также перспективу влияния на популяцию дальневосточного леопарда. Вероятной причиной расселения этих копытных на север считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой, либо рост численности.