Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-22T03:18+0300
https://ria.ru/20200222/1565066751.html
Юлия Хлынина соблазняет Александра Петрова в клипе к фильму "Лед 2"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565067019_469:0:1962:840_1036x0_80_0_0_e2bd8503d7e149d6e220ba674406f7ec.jpg
РИА Новости

Юлия Хлынина соблазняет Александра Петрова в клипе к фильму "Лед 2"

02:48 22.02.2020 (обновлено: 03:18 22.02.2020)
1593
© @yulia_hlyninaЮля Хлынина "Кружит"
Юля Хлынина Кружит
© @yulia_hlynina
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российская актриса Юлия Хлынина опубликовала в инстаграме клип, снятый для фильма "Лед 2". В ленте Жоры Крыжовникова она исполнила одну из главных ролей вместе с Александром Петровым.
"Время кружить, гореть в софитах и сводить с ума. Эксклюзивные кадры, которые мы подготовили в качестве бонуса к фильму", — написала актриса.
Эгоистичная Рита (Хлынина), пытается соблазнить хоккеиста Сашу Горина (Петров). Она поет ему танцевальный хит музыканта Дмитрия Монатика (Monatik) "Кружит" и купается в блестках. Но серьезному спортсмену, кажется, совсем не до нее.
Совместную работу актеров положительно приняли пользователи в социальной сети.
"Как можно было лишить зрителя посмотреть это на большом экране", — возмутилась @morozova_dariya.
"Ты круто поешь", — прокомментировала @teonadolnikova.
Вот это сюрприз! Очень неожиданно и здорово. Поздравлю вас с дебютом", — написал @kolchak21.
Мелодрама "Лед 2" вышла в прокат 14 февраля. Лента сразу стала коммерчески успешной. За несколько дней показа она заработала 689 миллионов рублей.
Кадр из фильма Лед 2
18 февраля, 15:21Культура
Фильм "Лед 2" выйдет на экраны в международном прокате с 23 февраля
3200014
Культурафильм февралялучшие фильмыфильмы 2020МузыкаНовости культурыАлександр Петров (актер)
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время занятий дзюдо
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Полузащитник ФК Рубин Камиль Закиров
"Рубин" отдал Закирова в аренду в "Волгарь"
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков оценил учения США с имитацией ядерного удара по России
Праздничный стол
Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 Февраля
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Госдеп обвинил Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
США допустили в Афганистане больше ошибок, чем СССР, считает эксперт
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Власти провинции Хубэй уточнили число заразившихся коронавирусом
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти
Сейсмограф. Архивное фото
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,1
Украинские военные в районе населенного пункта Золотое
В ЛНР обнародовали имена силовиков, пытавшихся проникнуть в республику
Человек проверяет вес
Фитнес-тренер назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Падение метеорита в Карелии
Падение метеорита в Карелии попало на видео
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
22:15Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Лента новостейМолния