Юлия Хлынина соблазняет Александра Петрова в клипе к фильму "Лед 2"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российская актриса Юлия Хлынина опубликовала в инстаграме клип, снятый для фильма "Лед 2". В ленте Жоры Крыжовникова она исполнила одну из главных ролей вместе с Александром Петровым.

"Время кружить, гореть в софитах и сводить с ума. Эксклюзивные кадры, которые мы подготовили в качестве бонуса к фильму", — написала актриса.

Эгоистичная Рита (Хлынина), пытается соблазнить хоккеиста Сашу Горина (Петров). Она поет ему танцевальный хит музыканта Дмитрия Монатика (Monatik) "Кружит" и купается в блестках. Но серьезному спортсмену, кажется, совсем не до нее.

Совместную работу актеров положительно приняли пользователи в социальной сети.

"Как можно было лишить зрителя посмотреть это на большом экране", — возмутилась @morozova_dariya.

"Ты круто поешь", — прокомментировала @teonadolnikova.

Вот это сюрприз! Очень неожиданно и здорово. Поздравлю вас с дебютом", — написал @kolchak21.