"Лед 2" стартовал в российском прокате лучше, чем комедия "Холоп"

Согласно данным, предпродажи на "Лед 2" составили почти 75 миллионов рублей, тогда как "Холоп" собрал всего 9 миллионов. В день премьеры фильм Жоры Крыжовникова, который стартовал в прокате 14 февраля, заработал больше 193 миллионов рублей, комедия Клима Шипенко - 46 миллионов. Общие сборы мелодрамы после пяти дней проката составляют 689 миллионов рублей.