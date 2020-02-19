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"Лед 2" стартовал в российском прокате лучше, чем комедия "Холоп"
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РИА Новости

"Лед 2" стартовал в российском прокате лучше, чем комедия "Холоп"

16:14 19.02.2020 (обновлено: 16:54 19.02.2020)
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© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
Кадр из фильма Лед 2
© Предоставлено WDSSPR
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сборы предварительных продаж и дня премьеры мелодрамы "Лед 2" превышают показатели комедии "Холоп", свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Согласно данным, предпродажи на "Лед 2" составили почти 75 миллионов рублей, тогда как "Холоп" собрал всего 9 миллионов. В день премьеры фильм Жоры Крыжовникова, который стартовал в прокате 14 февраля, заработал больше 193 миллионов рублей, комедия Клима Шипенко - 46 миллионов. Общие сборы мелодрамы после пяти дней проката составляют 689 миллионов рублей.
Кроме того, "Лед 2" по данным показателям обошел такие фильмы, как "Движение вверх", "Холодное сердце 2", "Т-34".
В продолжении фильма "Лед" главные герои - фигуристка Надя (Аглая Тарасова) и хоккеист Саша (Александр Петров) поженились, молодая пара мечтает о ребенке, но цена за эту мечту будет очень высока.
Кадр из фильма Скандал
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