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2020-02-22T19:14+0300
https://ria.ru/20200222/1565051383.html
Парк или площадка: что построить, решают местные жители
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РИА Новости

Парк или площадка: что построить, решают местные жители

08:00 22.02.2020 (обновлено: 19:14 22.02.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевДетская площадка во дворе жилого дома
Детская площадка во дворе жилого дома
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Жителей любого города или поселка волнует вопрос, на какие цели идут бюджетные средства. Благодаря программе инициативного бюджетирования, действующей в регионах России, люди сами могут решить, на что потратить деньги: на ремонт придомовых территорий, пешеходных дорожек или установку детских и спортивных площадок. В Ленинградской области программа действует с 2015 года.
Как рассказали в пресс-службе комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти, в регионе предложения выдвигаются инициативными комиссиями жителей, сельскими старостами и общественными советами. Как правило, это активные люди, пользующиеся уважением, небезразличные к судьбе территорий. Обязательное условие — постоянно проживать на территории поселения.
В случае инициативных комиссий жители выдвигают предложения и голосуют за чужие во время собраний на местах. Затем идеи, набравшие большинство голосов, оцениваются на муниципальном уровне, на заседаниях рабочих групп представителей администрации и инициативных комиссий. Предложения, набравшие на муниципальном уровне максимальное количество баллов, переходят на региональный уровень, где также проходят оценку с точки зрения правильности оформления документов.
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Несмотря на непростой путь каждого проекта, инициативное бюджетирование, по мнению председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак, позволяет привлекать население к решению вопросов местного значения, повышать открытость и прозрачность работы администрации.
"Ценность в том, что граждане сопричастны к реализации вопросов местного значения, они оказывают содействие администрации, выражая свою позицию. У них повышается мотивация, они начинают более ответственно относиться к имуществу, на которое тратят средства. В рамках инициативного бюджетирования у нас предусмотрены не только средства регионального и местного бюджета, но и вклад граждан и бизнеса. Граждане выбирают проект, вкладывают в него средства и осуществляют контроль за их использованием", — сказала она.
Благодаря проекту в городе Волхове Ленинградской области проводится благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ на Волховском проспекте. В 2019 году на средства местного и областного бюджета в поселке Кингисеппский была обустроена зона отдыха между домами.
В 2020 году на реализацию 572 проектов будет выделено 456,8 миллиона рублей.
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