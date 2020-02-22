Парк или площадка: что построить, решают местные жители

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Жителей любого города или поселка волнует вопрос, на какие цели идут бюджетные средства. Благодаря программе инициативного бюджетирования, действующей в регионах России, люди сами могут решить, на что потратить деньги: на ремонт придомовых территорий, пешеходных дорожек или установку детских и спортивных площадок. В Ленинградской области программа действует с 2015 года.

Как рассказали в пресс-службе комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти, в регионе предложения выдвигаются инициативными комиссиями жителей, сельскими старостами и общественными советами. Как правило, это активные люди, пользующиеся уважением, небезразличные к судьбе территорий. Обязательное условие — постоянно проживать на территории поселения.

В случае инициативных комиссий жители выдвигают предложения и голосуют за чужие во время собраний на местах. Затем идеи, набравшие большинство голосов, оцениваются на муниципальном уровне, на заседаниях рабочих групп представителей администрации и инициативных комиссий. Предложения, набравшие на муниципальном уровне максимальное количество баллов, переходят на региональный уровень, где также проходят оценку с точки зрения правильности оформления документов.

Несмотря на непростой путь каждого проекта, инициативное бюджетирование, по мнению председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак, позволяет привлекать население к решению вопросов местного значения, повышать открытость и прозрачность работы администрации.

"Ценность в том, что граждане сопричастны к реализации вопросов местного значения, они оказывают содействие администрации, выражая свою позицию. У них повышается мотивация, они начинают более ответственно относиться к имуществу, на которое тратят средства. В рамках инициативного бюджетирования у нас предусмотрены не только средства регионального и местного бюджета, но и вклад граждан и бизнеса. Граждане выбирают проект, вкладывают в него средства и осуществляют контроль за их использованием", — сказала она.

Благодаря проекту в городе Волхове Ленинградской области проводится благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ на Волховском проспекте. В 2019 году на средства местного и областного бюджета в поселке Кингисеппский была обустроена зона отдыха между домами.