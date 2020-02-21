Глава МИД Украины выступит на сессии Совета ООН по правам человека

"Двадцать четвертого-двадцать пятого февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться в Женеве для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита предполагается выступление Пристайко на заседании Совета, встреча с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, переговоры с главами делегаций других государств-членов ООН. Глава украинского внешнеполитического ведомства также примет участие в организованном совместно с Латвией, Литвой и Польшей министерском мероприятии, посвященном нарушениям прав человека.