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Глава МИД Украины выступит на сессии Совета ООН по правам человека
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РИА Новости

Глава МИД Украины выступит на сессии Совета ООН по правам человека

21:01 21.02.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 24-25 февраля посетит Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека, где выступит на заседании и проведет ряд встреч, сообщается в пятницу на сайте МИД Украины.
"Двадцать четвертого-двадцать пятого февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться в Женеве для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита предполагается выступление Пристайко на заседании Совета, встреча с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, переговоры с главами делегаций других государств-членов ООН. Глава украинского внешнеполитического ведомства также примет участие в организованном совместно с Латвией, Литвой и Польшей министерском мероприятии, посвященном нарушениям прав человека.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
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