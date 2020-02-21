Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T19:39+0300
https://ria.ru/20200221/1565079637.html
Сенатор оценил идею упростить получение гражданства жителям ряда стран
https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1036x0_80_0_0_48679405d6154685f2c3c1d8504e611f.jpg
РИА Новости

Сенатор оценил идею упростить получение гражданства жителям ряда стран

19:09 21.02.2020 (обновлено: 19:39 21.02.2020)
8126
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Предоставление упрощенного порядка получения гражданства России для приезжих из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана следует приветствовать, это близкие по менталитету россиянам люди, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее СМИ сообщили о том, что правительство подготовило законопроект об упрощении процедуры принятия гражданства жителями этих четырех бывших советских республик.
"Я поддерживаю эту инициативу. Все, что ускоряет получение российского гражданства, а в РФ едут в основном наши соотечественники, можно только приветствовать", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что жители Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана по менталитету близки россиянам, "это очень хорошее решение, которое сближает народы, проживающие на постсоветском пространстве".
Владимир Познер
8 февраля, 04:22
Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
Цеков также напомнил, что ранее законодатели от Крыма предлагали в упрощенном порядке предоставлять российское гражданство жителям, которые до 2014 года выехали с полуострова, а затем вернулись на родину.
"Сейчас этот вопрос решен, в течение полугода человек может получить российский паспорт и гражданство", - сказал парламентарий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной, территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Российский паспорт
1 мая 2019, 21:20
Эксперт оценил упрощение получения российского гражданства
72218159150
Обсудить 22
Сергей ЦековВладимир ПутинМолдавияБелоруссияКазахстанУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Не смотря на громадность территории Россия не резиновая. Нам нужны наши люди. Для которых Россия историческая Родина. Нам не нужны новые базарные и рыночные деятели прилавка и банков. Не нужны строители пирамид и фондов. Нам нужны люди которые за историческую родину будут совместно с нами ломать горло врагу. Врагу который обесценивает нашу родину, вывозя и продавая наши природные богатства за границу, чуждым нам людям..!
21 февраля, 19:45
Деда Паша
23531007
Может, хватит уже "оценивать"? Нужно прекратить издевательство наших миграционных "служб" и РЕАЛЬНО упростить, наконец.
21 февраля, 19:23
АБАлександр Белый
2521012952
Рекомендуем
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко не дали высказаться на тему антисемитизма на ПА ОБСЕ
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Житель Новосибирска попросил запретить концерт солиста Rammstein
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Дезинфекция улицы в Пекине
Минздрав Ирана допустил распространение коронавируса во всей стране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США активно обсуждают с Турцией помощь в ситуации вокруг Идлиба
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Власти провинции Хубэй уточнили число заразившихся коронавирусом
Руки в наручниках
В Испании задержали россиянку по запросу США
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
Меры безопасности перед антицыганскими акциями в Болгарии
Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния