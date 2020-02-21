Сенатор оценил идею упростить получение гражданства жителям ряда стран

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Предоставление упрощенного порядка получения гражданства Предоставление упрощенного порядка получения гражданства России для приезжих из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана следует приветствовать, это близкие по менталитету россиянам люди, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков

Ранее СМИ сообщили о том, что правительство подготовило законопроект об упрощении процедуры принятия гражданства жителями этих четырех бывших советских республик.

"Я поддерживаю эту инициативу. Все, что ускоряет получение российского гражданства, а в РФ едут в основном наши соотечественники, можно только приветствовать", - сказал Цеков.

Белоруссии, Молдавии и Он подчеркнул, что жители Украины Казахстана по менталитету близки россиянам, "это очень хорошее решение, которое сближает народы, проживающие на постсоветском пространстве".

Цеков также напомнил, что ранее законодатели от Крыма предлагали в упрощенном порядке предоставлять российское гражданство жителям, которые до 2014 года выехали с полуострова, а затем вернулись на родину.

"Сейчас этот вопрос решен, в течение полугода человек может получить российский паспорт и гражданство", - сказал парламентарий.