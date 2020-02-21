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Богданов провел встречу с главой МИД Временного правительства Ливии
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РИА Новости

Богданов провел встречу с главой МИД Временного правительства Ливии

18:57 21.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с главой МИД Временного правительства Ливии Абдельхади Аль-Хувейджем процесс внутриливийского урегулирования и достижение устойчивого прекращения огня в стране, заявили в МИД РФ.
Встреча прошла в Москве в пятницу.
"В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее, в том числе в свете принятия 12 февраля резолюции 2510 СБ ООН в поддержку решений саммита в Берлине 19 января. При этом с российской стороны была акцентирована безальтернативность политического урегулирования ливийского кризиса на путях достижения устойчивого прекращения огня и налаживания национального диалога с участием всех ливийских общественно-политических сил", - говорится в сообщении МИД.
В эти дни в Москве также находится командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар, в среду он встретился с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарМихаил БогдановСовет Безопасности ООНСергей ШойгуЛивияВ мире
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