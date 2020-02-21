Богданов провел встречу с главой МИД Временного правительства Ливии

"В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее, в том числе в свете принятия 12 февраля резолюции 2510 СБ ООН в поддержку решений саммита в Берлине 19 января. При этом с российской стороны была акцентирована безальтернативность политического урегулирования ливийского кризиса на путях достижения устойчивого прекращения огня и налаживания национального диалога с участием всех ливийских общественно-политических сил", - говорится в сообщении МИД.