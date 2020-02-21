В России оценили новую идею Киева о проведении "выборов" в Крыму

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские политики назвали предложение депутата Верховной рады Елены Мошенец провести "местные выборы" на границе с Российские политики назвали предложение депутата Верховной рады Елены Мошенец провести "местные выборы" на границе с Крымом бесполезным.

Идея Мошенец заключается в том, чтобы создать специальные пограничные точки для голосования. Однако, отметила она, что делать с результатами таких "выборов", в Киеве пока не понимают: имплементировать "избранную власть" на практике будет почти невозможно. Тем не менее депутат считает этот способ "самым приемлемым".

"За Украину можно только молиться"

Комментируя слова Мошенец, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что Киеву в первую очередь следует обеспечить права и законные интересы своих граждан, а не привлекать их к внутриполитическим процессам другой страны.

Так, отметила она, массовые беспорядки в поселке Новые Санжары из-за возвращения украинцев из Уханя говорят о том, что в стране забыли о человеческих ценностях.

"На Украине усердно разрушали то, что создавалось целыми поколениями: раскол православия, отказ от всего доброго, что было в Советском Союзе, разрыв братских отношений с Россией, отказ от традиционных семейных отношений", — сказала она РИА Новости Крым.

По словам Ковитиди, украинцы "отовсюду взяли самое плохое" и теперь отказываются от своих же соотечественников.

Что касается идеи Мошенец о выборах, то, заявила сенатор, крымчане не будут принимать в них участие, так как "не имеют отношения к этому государству".

"Мы можем только молиться за Украину", — заключила она.

"Участки сработают вхолостую"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек со своей стороны назвал предложение Мошенец желанием "пробиться на медиаплощадки", а сами "выборы с треском провалить".

В разговоре с RT парламентарий заявил, что Киев все еще строит планы по "ментальному возвращению" крымчан, хотя момент был упущен еще в 2014 году.

Бальбек добавил, что избирательные участки на границе с полуостровом можно открыть, но лишь для того, "чтобы они сработали вхолостую".

Крым живет своей жизнью

По мнению вице-спикера крымского парламента Эдипа Гафарова , предложение Мошенец — очередная бессмысленная затея киевских властей.

Он подчеркнул, что на такие идеи не стоит даже отвлекаться.

"Крымчанам нет дела до того, что предлагают киевские власти. Крым развивается и живет своей жизнью", — заявил он РИА Новости.

Глупая идея

Как отметил руководитель Центральной избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев , Киев сможет провести выборы в республике, если зарегистрирует там свое представительство.

"А так, как предлагает украинский политик, — с таким же успехом они могут организовать пункты для голосования на Марсе", — цитирует его РИА Новости Крым.

По словам Малышева, такие инициативы депутатов Рады — просто глупость. Мошенец либо не понимает, как происходит выборный процесс, либо делает такие заявления "в силу конъюнктурных моментов", добавил он.