Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T18:29+0300
https://ria.ru/20200221/1565074498.html
В России оценили новую идею Киева о проведении "выборов" в Крыму
https://cdn22.img.ria.ru/images/151256/23/1512562336_0:320:3071:2047_1036x0_80_0_0_6d9eaa65bd8ec1fe9b9c88236a00a426.jpg
РИА Новости

В России оценили новую идею Киева о проведении "выборов" в Крыму

17:25 21.02.2020 (обновлено: 18:29 21.02.2020)
6602
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские политики назвали предложение депутата Верховной рады Елены Мошенец провести "местные выборы" на границе с Крымом бесполезным.
Идея Мошенец заключается в том, чтобы создать специальные пограничные точки для голосования. Однако, отметила она, что делать с результатами таких "выборов", в Киеве пока не понимают: имплементировать "избранную власть" на практике будет почти невозможно. Тем не менее депутат считает этот способ "самым приемлемым".

"За Украину можно только молиться"

Комментируя слова Мошенец, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что Киеву в первую очередь следует обеспечить права и законные интересы своих граждан, а не привлекать их к внутриполитическим процессам другой страны.
Крым
19 февраля, 16:55
Украинский генерал признал потерю Крыма
Так, отметила она, массовые беспорядки в поселке Новые Санжары из-за возвращения украинцев из Уханя говорят о том, что в стране забыли о человеческих ценностях.
"На Украине усердно разрушали то, что создавалось целыми поколениями: раскол православия, отказ от всего доброго, что было в Советском Союзе, разрыв братских отношений с Россией, отказ от традиционных семейных отношений", — сказала она РИА Новости Крым.
По словам Ковитиди, украинцы "отовсюду взяли самое плохое" и теперь отказываются от своих же соотечественников.
Что касается идеи Мошенец о выборах, то, заявила сенатор, крымчане не будут принимать в них участие, так как "не имеют отношения к этому государству".
"Мы можем только молиться за Украину", — заключила она.
Наталья Поклонская
16 февраля, 09:42
Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым

"Участки сработают вхолостую"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек со своей стороны назвал предложение Мошенец желанием "пробиться на медиаплощадки", а сами "выборы с треском провалить".
В разговоре с RT парламентарий заявил, что Киев все еще строит планы по "ментальному возвращению" крымчан, хотя момент был упущен еще в 2014 году.
Бальбек добавил, что избирательные участки на границе с полуостровом можно открыть, но лишь для того, "чтобы они сработали вхолостую".

Крым живет своей жизнью

По мнению вице-спикера крымского парламента Эдипа Гафарова, предложение Мошенец — очередная бессмысленная затея киевских властей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
14 февраля, 13:04
Песков прокомментировал идею Зеленского о "городе мечты" для крымчан
Он подчеркнул, что на такие идеи не стоит даже отвлекаться.
"Крымчанам нет дела до того, что предлагают киевские власти. Крым развивается и живет своей жизнью", — заявил он РИА Новости.

Глупая идея

Как отметил руководитель Центральной избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев, Киев сможет провести выборы в республике, если зарегистрирует там свое представительство.

"А так, как предлагает украинский политик, — с таким же успехом они могут организовать пункты для голосования на Марсе", — цитирует его РИА Новости Крым.

По словам Малышева, такие инициативы депутатов Рады — просто глупость. Мошенец либо не понимает, как происходит выборный процесс, либо делает такие заявления "в силу конъюнктурных моментов", добавил он.
О намерении провести местные выборы на Украине, в том числе в самопровозглашенных республиках Донбасса и в Крыму, президент Владимир Зеленский заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. В России эти планы назвали глупостью и исключили возможность организации таких "выборов".
30750224
Обсудить 3
Эдип ГафаровМихаил МалышевЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаОльга КовитидиРеспублика КрымРоссияВ мире
Рекомендуем
Руки в наручниках
В Испании задержали россиянку по запросу США
Президент России Владимир Путин
В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Операторская с пультом управления комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков Мозырского нефтеперерабатывающего завода
Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ
Американские доллары
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США
Анатолий Гриценко
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Мужчина проходит мимо граффити с изображением нефтяной вышки в Каракасе, Венесуэла
Вашингтон в гневе: его санкции приносят России большие деньги
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Азовское побережье в Крыму
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
"Квартал 95" разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана
Здание пресс-бюро СВР России на улице Остоженке в Москве
В СВР рассказали об антироссийской кампании США в Восточной Европе
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
Украину поразил "дикий" вирус, который может перекинуться на Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния