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В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
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РИА Новости

В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму

05:32 21.02.2020 (обновлено: 05:33 21.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Ранее Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о желании провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса и российский Крым. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова украинского лидера, назвал их глупостью и исключил возможность организации подобных "выборов" на полуострове.
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По словам Мошенец, наиболее приемлемым "теоретическим" способом для нее является создание "специальных точек" на границе с Крымом, где можно было бы проголосовать.
"Но тут следующий вопрос – что с этим дальше делать? Это очень большой вопрос. Поскольку, что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно", – заявила депутат.
При этом она призналась, что не может представить себе какие-нибудь реальные способы проведения украинских "выборов" на полуострове.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Елена МошенецПартия "Слуга народа"Ефим ФиксВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
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