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Украинская полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
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РИА Новости

Украинская полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

20:56 20.02.2020 (обновлено: 22:40 20.02.2020)
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НОВЫЕ САНЖАРЫ (Полтавская область, Украина), 20 фев - РИА Новости. Колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса гражданами Украины прибыла в санаторий в Полтавской области, где начались столкновения митингующих с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что санаторий министерства внутренних дел Украины, который находится в поселке Новые Санжары Полтавской области, готов принять на карантин эвакуированных из Китая граждан. Местные жители в четверг начали акцию протеста против размещения эвакуированных в этом санатории, они блокировали дороги в поселке.
Перед тем, как автобусы подъехали к территории санатория, полиция зачистила митингующих, освободив проезд, а также потушила и разобрала баррикаду, сооруженную участниками акции протеста.
По пути следования колонны митингующие забрасывали автобусы камнями, палками и бутылками. Один из участников акции был задержан. Кроме того, в столкновениях, по предварительным данным, пострадали двое - один митингующий ит один полицейский.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыПолтавская областьКитайУкраинаВ мире
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20 февраля, 21:28
Oleg Stets
10120202
Вот это я понимаю европейский подход. Попали граждане Украины в беду в Китае, так их сразу эвакуировали и на родине встретили как полагается землякам родным. Молодцы, за 6 лет Революции Достоинства такой прогресс морали и самоуважения.
20 февраля, 21:45
Jora J
38101201
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