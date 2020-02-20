Украинская полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

НОВЫЕ САНЖАРЫ (Полтавская область, Украина), 20 фев - РИА Новости. Колонна из автобусов с эвакуированными из Колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса гражданами Украины прибыла в санаторий в Полтавской области , где начались столкновения митингующих с полицией, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что санаторий министерства внутренних дел Украины, который находится в поселке Новые Санжары Полтавской области, готов принять на карантин эвакуированных из Китая граждан. Местные жители в четверг начали акцию протеста против размещения эвакуированных в этом санатории, они блокировали дороги в поселке.

Перед тем, как автобусы подъехали к территории санатория, полиция зачистила митингующих, освободив проезд, а также потушила и разобрала баррикаду, сооруженную участниками акции протеста.