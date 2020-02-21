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В Киеве назвали парад 9 мая "инструментом агрессивной политики" России
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РИА Новости

В Киеве назвали парад 9 мая "инструментом агрессивной политики" России

16:37 21.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
Парадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович считает, что парад в День Победы в Москве - это "инструмент агрессивной политики РФ".
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не получала какой-либо информации от администрации лидеров Украины и Грузии относительно их возможного участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Москве в мае.
Дробович на брифинге в пятницу обвинил Россию в том, что она использует исторические события с целью достижения политических целей, а парад охарактеризовал как "победобесие".
"Собственно военный парад в России на Красной площади в этом году также будет инструментом для достижения политических целей, а не, к сожалению, для чествования памяти жертв Второй мировой войны", - сказал он.
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По словам Дробовича, все, кто захочет принять участие в этих мероприятиях, должны "считаться с тем, что они станут инструментами агрессивной российской политики", он уточнил, что речь идет об участии не только украинской делегации.
Юбилейный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Репетиция марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
17 февраля, 15:48Сказано в эфире
Мнение: на Парад Победы смогут приехать самые непокорные депутаты РадыВ Раде предложили сформировать делегацию для поездки в Москву на 9 мая. В эфире радио Sputnik директор Института свободы Федор Бирюков высказал свою точку зрения по поводу возможного приезда украинских парламентариев.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
В ходе послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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Ситуация на УкраинеДень ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Верховная Рада УкраиныВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Бандеровцы ещё за генерала Ватутина не ответили и за легендарного разведчика Николая Кузнецова. Помним, не простим.
21 февраля, 16:43
vvab6
2400001
Боятся они - знают как плохо нацисты закончили и понимают что это дело времени и отвечать придётся по полной.
21 февраля, 16:44
Пророк Отечества
2200001
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