Лавров и глава РЕК Каннер обсудили подготовку к 75-летию Победы

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрием Каннером и исполнительным директором РЕК Анной Бокшицкой совместные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне , говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи Лаврова с руководством РЕК.

"Участники беседы условились о совместных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркнута важность усилий по недопущению фальсификации истории Второй мировой войны и прославления приспешников нацистов. В этом тексте отмечена актуальность задачи сохранения исторической правды о трагедии еврейского народа", - отмечается в сообщении.

Также в ходе состоявшейся беседы был отмечен возросший уровень сотрудничества между МИД России и российскими еврейскими общественными организациями по вопросам противодействия ксенофобии, антисемитизму и расизму. Стороны подчеркнули важное значение прошедшей в январе этого года в Иерусалиме международной конференции в память о Холокосте, на которой присутствовал президент РФ, и церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда "Свеча памяти".