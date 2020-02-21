Лавров и глава РЕК Каннер обсудили подготовку к 75-летию Победы

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрием Каннером и исполнительным директором РЕК Анной Бокшицкой совместные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи Лаврова с руководством РЕК.
"Участники беседы условились о совместных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркнута важность усилий по недопущению фальсификации истории Второй мировой войны и прославления приспешников нацистов. В этом тексте отмечена актуальность задачи сохранения исторической правды о трагедии еврейского народа", - отмечается в сообщении.
Также в ходе состоявшейся беседы был отмечен возросший уровень сотрудничества между МИД России и российскими еврейскими общественными организациями по вопросам противодействия ксенофобии, антисемитизму и расизму. Стороны подчеркнули важное значение прошедшей в январе этого года в Иерусалиме международной конференции в память о Холокосте, на которой присутствовал президент РФ, и церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда "Свеча памяти".
Лавров отметил достойное место еврейской общины в российской многонациональной семье, отметили в МИД РФ. В частности, министр указал на то, что ее активная гражданская позиция и длительная традиция социальной благотворительности способствует решению многих насущных вопросов внутри нашей страны и за ее пределами. Лавров высоко оценил вклад РЕК в усилия по укреплению мира, дружбы и согласия между народами, а также развитию межконфессионального диалога.