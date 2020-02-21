Генсек НАТО приветствовал заявление о сокращении насилия в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует объявление о достижении договоренности по сокращению насилия в Афганистане.
Ранее США обсуждали с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней. В это время радикальное движение "Талибан" обещало не устраивать взрывы и ракетные атаки. Сообщалось, что период сокращения насилия в стране должен начаться в ближайшие дни.
"Я приветствую сегодняшнее объявление о том, что достигнуто понимание о значительном сокращении насилия в Афганистане. Это является критически важным испытанием готовности и способности талибов сокращать насилие и способствовать миру", - говорится в распространенном заявлении генсека НАТО.
Столтенберг также подчеркнул, что этот шаг - начало пути к устойчивому миру и искоренению терроризма в Афганистане.
"НАТО остается приверженным сторонником долгосрочной безопасности и стабильности в Афганистане", - указывается в заявлении.