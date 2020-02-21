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Генсек НАТО приветствовал заявление о сокращении насилия в Афганистане
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РИА Новости

Генсек НАТО приветствовал заявление о сокращении насилия в Афганистане

15:49 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует объявление о достижении договоренности по сокращению насилия в Афганистане.
Телеканал Tolo News со ссылкой на заявление талибов ранее сообщил, что движение "Талибан" подтвердило, что подпишет соглашение с США 29 февраля после достижения договоренности с афганскими властями о снижении уровня насилия. Соглашение должно вступить в силу в ночь с пятницы на субботу.
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Ранее США обсуждали с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней. В это время радикальное движение "Талибан" обещало не устраивать взрывы и ракетные атаки. Сообщалось, что период сокращения насилия в стране должен начаться в ближайшие дни.
"Я приветствую сегодняшнее объявление о том, что достигнуто понимание о значительном сокращении насилия в Афганистане. Это является критически важным испытанием готовности и способности талибов сокращать насилие и способствовать миру", - говорится в распространенном заявлении генсека НАТО.
Столтенберг также подчеркнул, что этот шаг - начало пути к устойчивому миру и искоренению терроризма в Афганистане.
"НАТО остается приверженным сторонником долгосрочной безопасности и стабильности в Афганистане", - указывается в заявлении.
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НАТОАфганистанТалибанЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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