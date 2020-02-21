Генсек НАТО приветствовал заявление о сокращении насилия в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует объявление о достижении договоренности по сокращению насилия в Афганистане

Телеканал Tolo News со ссылкой на заявление талибов ранее сообщил, что движение "Талибан" подтвердило, что подпишет соглашение с США 29 февраля после достижения договоренности с афганскими властями о снижении уровня насилия. Соглашение должно вступить в силу в ночь с пятницы на субботу.

Ранее США обсуждали с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней. В это время радикальное движение "Талибан" обещало не устраивать взрывы и ракетные атаки. Сообщалось, что период сокращения насилия в стране должен начаться в ближайшие дни.

"Я приветствую сегодняшнее объявление о том, что достигнуто понимание о значительном сокращении насилия в Афганистане. Это является критически важным испытанием готовности и способности талибов сокращать насилие и способствовать миру", - говорится в распространенном заявлении генсека НАТО.

Столтенберг также подчеркнул, что этот шаг - начало пути к устойчивому миру и искоренению терроризма в Афганистане.